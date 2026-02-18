Századvég: Csak Orbán Viktor képes ellentmondani a brüsszeli nyomásnak

Az Európai Unióban zajló, közös hitelfelvétellel és kölcsönökkel kapcsolatos vitákban különböző álláspontot képvisel a Fidesz és a Tisza Párt. A brüsszeli döntéshozatalban napirenden vannak olyan, több száz milliárd eurós pénzügyi kezdeményezések – köztük Ukrajna támogatása is –, amelyek közös adósságvállalással járnának. Hiába gondolják úgy az európai emberek, hogy Ukrajnát ne vegyék fel gyorsított eljárással az Unióba, a brüsszeli döntéshozók odacsatornáznák a közös forrásokat. Ezeknek a hiteleknek a törlesztése a tagállami befizetések növekedésén vagy új uniós bevételi forrásokon keresztül jelenhet meg, ami hatással lehet a nemzeti költségvetésekre.
A Századvég februári kutatása szerint arra a kérdésre, hogy Az alábbi állítás inkább kire igaz, Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre? – Nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, a válaszadók 57 százaléka Magyar Pétert nevezte meg, míg Orbán Viktorról csak 21 százalék gondolja ezt.
A felmérés az esetleges gazdaságpolitikai következmények megítélését is vizsgálta. Arra a kérdésre, hogy Az alábbi állítás kire igaz inkább, Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre? – Adókat emelne, ha Brüsszel erre utasítaná a megkérdezettek 51 százaléka válaszolta Magyar Pétert, míg Orbán Viktorról ugyanezt 30 százalék feltételezte.
A Századvég egy korábbi kutatásából az is kiderült, hogy a magyarok elutasítják az ellenzéki párthoz köthető adók bevezetését, amelyek összhangban vannak a brüsszeli tervekkel. Ez a költségnövekedés érezhető lenne mindenki számára hétköznapi szinten is, mivel a megnövekedett költségek a mindennapi kiadásokban is megjelennének.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.