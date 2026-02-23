Orbán Viktor: Ukrajnának tudnia kell, Magyarország támadásával csak veszíthet

Aligha volt még arra példa, amit Ukrajna tett: a Barátság Kőolajvezetéken keresztül közvetlenül okozott kárt annak a Magyarországnak, amely humanitárius úton a háború kitörése óta támogatja. Az ok? A konfliktus fegyveres megoldása helyett a békekötés mellett tettük le a voksunkat, az EU fegyverkezési spirálja helyett Béketanács alapításában veszünk részt.

Orbán Viktor egyértelmű üzenetet küldött: ez a helyzet minden kampányt felülír.

"Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír. Az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet, amit a Barátság kőolajvezeték lezárásával okozott Zelenszkij elnök.

Magyarország üzemanyag ellátását sikerült megvédenünk. Zelenszkij elnöknek pedig határozott és arányos válaszokat adtunk. Neki is tudnia kell: Magyarország támadásával csak veszíthet.

És bár Magyarország energiabiztonsága mindent pártszempontot felülír, az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat. Nyilvánvalóan azért, mert nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon. Ezért nem állnak ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett.

Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének. Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza.

Csak a Fidesz a biztos választás!" - írta közösségi oldalán.