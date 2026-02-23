HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Ukrajnának tudnia kell, Magyarország támadásával csak veszíthet

Barátság kőolajvezeték
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 07:16
ZelenszkijUkrajna
Példátlan támadást indított a közelmúltban Ukrajna az őt humanitárius úton segítő Magyarország ellen.

Aligha volt még arra példa, amit Ukrajna tett: a Barátság Kőolajvezetéken keresztül közvetlenül okozott kárt annak a Magyarországnak, amely humanitárius úton a háború kitörése óta támogatja. Az ok? A konfliktus fegyveres megoldása helyett a békekötés mellett tettük le a voksunkat, az EU fegyverkezési spirálja helyett Béketanács alapításában veszünk részt. 

Orbán Viktor egyértelmű üzenetet küldött: ez a helyzet minden kampányt felülír.

"Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír. Az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet, amit a Barátság kőolajvezeték lezárásával okozott Zelenszkij elnök.

Magyarország üzemanyag ellátását sikerült megvédenünk. Zelenszkij elnöknek pedig határozott és arányos válaszokat adtunk. Neki is tudnia kell: Magyarország támadásával csak veszíthet.

És bár Magyarország energiabiztonsága mindent pártszempontot felülír, az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat. Nyilvánvalóan azért, mert nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon. Ezért nem állnak ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett.

Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének. Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza.

Csak a Fidesz a biztos választás!" - írta közösségi oldalán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu