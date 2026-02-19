Ukrajna döntött, szándékosan okoz kárt Magyarországnak!

Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket - hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón. Kiemelte: február 6. óta nem lenne akadálya az újraindításnak, az ukrán fél erre mindig 1-2 napot kért, de a lépés mindeddig nem történt meg.
Teljesen nyilvánvaló, hogy az ukrán politikai vezetés tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának
- fogalmazott a miniszter, jelezve, hogy a történtek miatt nemzetközi fórumokhoz fordulnak.
Gulyás Gergely biztosított mindenkit: garantált Magyarország ellátásbiztonsága, a kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, ami három hónapnál hosszabb időre elegendő, emellett a Mol, Horvátországon keresztüli szállítással, 500 ezer tonna orosz olajat rendelt meg.
Arról is beszélt: a Barátság kőolajvezeték ukrán elzárása után Magyarország leállította a gázolajszállítást Ukrajna felé, emellett vizsgálják az áram- és földgázszállítás leállításának lehetőségét is.
