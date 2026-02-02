Orbán Viktor sokkal alkalmasabb

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 06:47
A magyarok közel fele (46 százalék) Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek, s csak alig több, mint harmaduk (35 százalék) gondol így Magyar Péterre. Hiába közeleg a választás, a miniszterelnök-jelöltek közötti különbség változatlanul hatalmas.
Az országgyűlési választás politikai értelemben miniszterelnök-választás is. A választópolgárok jogi értelemben ugyan pártlistákat és választókerületi képviselőket támogatnak, valójában arról is döntenek, ki legyen Magyarország kormányfője. Hetven nappal a választás előtt azonban úgy tűnik, Magyar Péter hátránya a miniszterelnöki alkalmassági versenyben behozhatatlan. A Nézőpont Intézet januári kutatásában, négy megnevezett jelölt közül, a választókorú magyarok 46 százaléka nevezte a hivatalban lévő kormányfőt a legalkalmasabbnak, s csak a megkérdezettek 35 százaléka Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét. Ez az adat megfelel az októberinek: Orbán Viktor akkor is 11 százalékpontos előnyben volt Magyar Péterhez képest (novemberben az előny, átmenetileg 15 százalékpontra nőtt). Orbán Viktor támogatottsága különösen magas az idősebbek és a falvakban lakók körében. A hatvan év feletti, 2,5 millió honfitársunk 57 százaléka, míg a községekben élő 2,3 millió honfitársunk 58 százaléka Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek. Mindez azt is mutatja, hogy Magyar Péter kistelepüléseket célzó országjárása nem volt túlságosan eredményes.

A legalkalmasabb miniszterelnök: megérkezett a közvélemény-kutatás eredménye / Fotó: Nézőpont Intézet

Figyelmet érdemel, hogy az egzisztenciális küzdelmet folytató Demokratikus Koalíció elnöke és természetes miniszterelnök-jelöltje is a választók négy százalékának támogatását élvezi. Ezek alapján a párt Dobrev-plakátokba helyezett reménye a parlamenti küszöb átlépésére akár megalapozott is lehet.

Toroczkai László miniszterelnöki ambícióit szintén a választók 4 százaléka támogatja, de a Mi Hazánk a Nézőpont Intézet pártpreferencia kutatásai alapján – szemben a DK-val – biztos bejutó lehet így is. Azaz nemcsak Toroczkai miniszterelnökségét kívánókból áll a párt bázisa. A megkérdezettek 11 százaléka nem tudott vagy nem akart a négy név közül legalkalmasabb miniszterelnököt választani.

A Nézőpont Intézet kutatása 2025. október 20. és 22., november 24. és 26., valamint 2026. január 26. és 27. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék.

 

 

