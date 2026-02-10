Sokan vagyunk, és győzni fogunk! - üzente meg Orbán Viktor

Országjáró kisvideót tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor. "Sokan vagyunk, és győzni fogunk!" - írta a felvétel mellé.

a videón jól látszik, hogy fogadják és mennyien támogatják a miniszterelnököt és a nemzeti kormányt. Nem csoda: az emberek pontosan tudják, mit ért el az elmúlt 16 év alatt, mit tett le az asztalra, illetve azt is, hogy az áprilisi választásokkor ki az, aki megvédheti Magyarországot attól, hogy brüsszeli nyomásra belesodródjon a háborúba.