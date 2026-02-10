Az éjszaka közepén is ropognak a fegyverek Ukrajnában

Egy ukrán nő a TikTok-oldalán számos videót megosztott már arról, hogy milyen borzalmakat kell átélnie az országában zajló háború miatt. A fiatal nő videói döbbenetesek, azt is megmutatják, hogy hogyan telnek az éjszakái a háború okozta zajokkal együtt. Ráadásul a fisun_tt nevű felhasználó Odessza városában él, pont ott ahol a napokban számos dróntámadás érte a környéket, amely során több civil is életét vesztette.
A fiatal nő legfrissebb videóját tegnap töltötték fel az oldalára épp azután, hogy február 8-ról 9-re virradó éjszakán több ukrán település ellen is támadást indítottak az orosz erők, köztük Odessza is a célpontok között volt. A támadássorozat egy célzott rakéta és egy dróntámadás együtteséből állt.
A dróntámadás robbanására riad fel az éjszaka közepén a videó készítője, amelynek leírásában arról számolt be, a drónok annyira gyorsan érkeztek, hogy ideje sem volt felkészülnie az újabb támadásra.
Ezúttal nem is volt időm megérteni, hogyan érkeztek ilyen gyorsan a drónok. Általában hallani lehet, hogy fokozatosan közelebb kerülnek, de ezúttal csak pár másodperc volt– aztán robbanások
– írta majd hozzátette, hogy minden este ébernek kell maradni és készen kell állni, hogy mert támadás érheti az ő lakókörnyezetét is.
Minden este egy orosz rulett
– fogalmazott, miközben megszólaltak a légvédelmi szirénák, mivel az oroszok ismét Odesszát támadták, súlyos csapásokat mérve az ottani épületekre és lakóházakra.
Az ukrán városban senki nincs biztonságban, ugyanis az oroszok az utóbbi napokban hatalmas erőkkel támadják a települést. Ezeknek a támadásoknak pedig most már civil áldozatai is vannak.
A jelentések szerint helyi idő szerint 00:30 környékén a városban több helyről is robbanásokat hallottak február 9-én.Szerhij Liszak szerint a támadás egy lakóépület környékén történt, érintve a gázvezetéket is. Emellett pedig a dróntámadás következtében több autó is lángra kapott. Összesen 21 lakás károsodott meg a lakóépületben.
Ráadásul arról is beszámoltak, hogy egy 35 éves civil férfi meghalt, és ketten, köztük egy 19 éves lány megsérült.
Egyre súlyosabb áldozatai vannak a szomszédunkban dúló háborúnak. Zaporizzsjában két tizenéves halt meg és több ezren maradtak fűtés nélkül. Ezért is fontos a Nemzeti Petíció, mert ezzel üzenhetjük meg; nem akarjuk, hogy ez a háború tovább folytatódjon.
A háború ezt az ukránoknak is lehetetlenné teszi, azonban a brüsszeli elhibázott politika miatt is megnövekedtek a háborúban nem álló tagállamok energiaárai. Nem csupán a rezsicsökkentést védhetjük meg tehát. A Nemzeti Petíció aláírásával nemet mondhatunk arra is, hogy a következő években mi finanszírozzuk Ukrajnát és annak katonai erejét.
A Nemzeti Petíció kitöltésére március 23-ig van lehetőségünk.
