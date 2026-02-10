Orbán Viktor megnevezte a következő négy év legfontosabb célját

Egyre közeledik az áprilisi választás. A tét pedig minden eddiginél nagyobb a háború miatt.

Orbán Viktor Fotó: mw

Orbán Viktor: A következő négy év legfontosabb célja a KIMARADÁS

Ennek kapcsán Orbán Viktor most egy videóval jelentkezett. A miniszterelnök most megnevezte a következő négy év legfontosabb célját. Egyetlen szóval jellemezte azt.

A következő négy év legfontosabb célja a KIMARADÁS

- írja a kormányfő a Facebook-bejegyzésében.