Orbán Viktor megnevezte a következő négy év legfontosabb célját

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 15:51
Egyetlen szóval jellemezte azt.

Egyre közeledik az áprilisi választás. A tét pedig minden eddiginél nagyobb a háború miatt.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: mw

Orbán Viktor: A következő négy év legfontosabb célja a KIMARADÁS

Ennek kapcsán Orbán Viktor most egy videóval jelentkezett. A miniszterelnök most megnevezte a következő négy év legfontosabb célját. Egyetlen szóval jellemezte azt.

A következő négy év legfontosabb célja a KIMARADÁS

- írja a kormányfő a Facebook-bejegyzésében.

 

