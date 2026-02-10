Orbán Viktor a legutóbbi országjárásról: Nagyot mentünk Szekszárdon

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor a minap Szekszárdon folytatta az országjárását. Az eseményen rengetegen vettek részt.
A miniszterelnök az országjárás kapcsán most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ezen az látható, ahogy a rendezvény előtt egy étteremben mond egy rövid beszédet, majd utána ment a helyszínre. Orbán Viktor az eseményt így értékelte:
Nagyot mentünk Szekszárdon.
