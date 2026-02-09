Orbán Viktor Szekszárdon: a Fidesz a biztos választás

– Lehet mondani, mert ez az igazság, hogy Balmazújváros az mégiscsak régi fideszes hátország, meg csak egyetlen mandátumról volt szó, de az igazság az, hogy a részvétel 50 százalék fölött volt egy időközi önkormányzati választáson, és egy olyan körzetben volt a választás, amit mi elvesztettünk két évvel ezelőtt – ismertette a tegnapi választás körülményeit Orbán Viktor Szekszárdon is.

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/ Kaiser Ákos

A miniszterelnök kiemelte,

egy olyan körzetet nyertünk meg Balmazújvárosban, amit két évvel ezelőtt elveszítettünk. Tehát ezt visszavettük. Ez egy óriási teljesítmény, ezt onnan lehet tudni, hogy az egész baloldali sajtó, amely elvesztette már a sajtó jellegét – már nem is tudom, hogy ki az igazi kihívónk, a Tisza vagy a DK, vagy a sajtó –, tehát ők mondták azt még vasárnap reggel is, hogy ez az igazi lakmuszpapír.

A kormányfő elmondta, a vasárnapi választás biztató az előttünk álló parlamenti választásokra nézve. Mint ismert, Orbán Viktor Szekszárdon folytatta országjárását, ahol hatalmas tömeg fogadta a miniszterelnököt. Mint megírtuk, tarolt a Fidesz Balmazújvárosban, miután jelöltjük magas részvétel mellett megnyerte az időközi önkormányzati választást.

Szekszárdon tudják: a Fidesz a biztos választás. Hétfő este annyian voltunk, hogy a végén már csak cipőkanállal lehetett beférni.

- írta legújabb posztjában a miniszterelnök.