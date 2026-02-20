Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, addig a reptér magyar kézen lesz

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is részt vett az alapkőletételnél a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A kormányfő most egy fotót is megosztott a közösségi oldalán, és ezt írta hozzá:
Amíg nemzeti kormány van, addig a reptér magyar kézen lesz és a magyar embereknek termel hasznot.
Ez a járat Budapestről indul, és nem kér átszállást Brüsszelben!
Itt lehet megtekinteni Orbán Viktor posztját:
