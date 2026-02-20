Orbán Viktor: Nem engedünk az ukrán zsarolásnak!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót osztott meg a közösségi oldalán, amiben elárulta, hogy mi az ukránok célja: az, hogy Oroszországból csak Ukrajnán keresztül érkezzen energia Európába.

Orbán Viktor

Fotó: MW

Nem engedünk az ukrán zsarolásnak!

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.