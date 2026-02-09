Orbán Viktor: Tudni kell nemet mondani – Mi NEM megyünk háborúba!

Fontos üzenetet tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor. Videós posztjához a következő sorokat mellékelte:

"Tudni kell nemet mondani.

Mi NEM megyünk háborúba,

NEM adjuk a fiataljainkat,

NEM finanszírozzuk Ukrajnát,

és NEM ugrálunk úgy, ahogy Brüsszel fütyül.

Erre csak mi vagyunk képesek!"

A háború borzalmait aligha kell bárkinek is bemutatni. Pontosan látjuk, mi zajlik Ukrajnában – ahogy az is nyilvánvaló, hogy míg a nemzeti kormány a kezdetektől fogva a béketárgyalásokat sürgeti, addig Brüsszel háborús spirálba került, méghozzá egyre mélyebbre. Ők egyetlen utat látnak: a harcok fegyveres úton történő lezárását. Ez eddig sem vezetett sikerre, és láthatóan a későbbiekben sem fog. Orbán Viktor kiemelte a megosztott videóban: "Ma a legfontosabb civilizációs kérdésekben, mint amilyen a migráció, a családvédelem, a gender és a háború, a magyar nép és a Fidesz van egy pozícióban. A Tisza civilizációsan mást képvisel. Akármit is mond, valójában mást képvisel, és ezért nem is tudnak, talán nem is akarnak nemet mondani Brüsszelnek!"