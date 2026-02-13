Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor megmutatta: ez volt a kulisszák mögött

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 11:39
Orbán Viktor az EU-csúcsról osztott meg videót.
Bilzenben, az Európai Tanács informális ülésén vett részt csütörtökön Orbán Viktor. A kormányfő szerint a választás tétje nem csupán a hazai pártok versenye, hanem a „brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok” befolyása, akik, ahogy fogalmazott, a magyar ellenzéket irányítják. Nemrég a miniszterelnök egy olyan videót osztott meg, amelyen betekintést nyújtott a kulisszák mögé.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Orbán Viktor
A kulisszák mögött készült videót osztott meg Orbán Viktor / Fotó: MW

EU-csúcs, a kulisszák mögött

- írta a posztjában a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

