Orbán Viktor megmutatta: ez volt a kulisszák mögött

Bilzenben, az Európai Tanács informális ülésén vett részt csütörtökön Orbán Viktor. A kormányfő szerint a választás tétje nem csupán a hazai pártok versenye, hanem a „brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok” befolyása, akik, ahogy fogalmazott, a magyar ellenzéket irányítják. Nemrég a miniszterelnök egy olyan videót osztott meg, amelyen betekintést nyújtott a kulisszák mögé.

A kulisszák mögött készült videót osztott meg Orbán Viktor / Fotó: MW

EU-csúcs, a kulisszák mögött

- írta a posztjában a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!