Orbán Viktor: Nemzetközi elszigetelődés - Videó

Bilzenben, az Európai Tanács informális ülésén vett részt csütörtökön Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a választás tétje nem csupán a hazai pártok versenye, hanem a „brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok” befolyása, akik, ahogy fogalmazott, a magyar ellenzéket irányítják.

„Hahó, Harcosok! Brüsszeli csata. A választáson a mi ellenfelünk csak látszólag a Tisza és a DK, valójában azok, akik mögöttük állnak és irányítják őket: a brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok. Ezt a csapatot Von der Leyen és Weber vezeti, ők irányítják a Tiszát és a DK-t is” – írta nemrég a Harcosok Klubjában Orbán Viktor miniszterelnök.

Nemrég pedig egy újabb videót osztott meg a találkozóról Orbán Viktor, amihez csak annyit fűzött hozzá: