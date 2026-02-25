Orbán Viktor elrendelte az energetikai létesítmények extra védelmét

Orbán Viktor kormányfő elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését - erről a miniszterelnök számolt be a Facebook-oldalára feltöltött videóban szerdán, a védelmi tanács ülése után.
A miniszterelnök azt mondta: most ért véget a védelmi tanács ülése, amit az ukrán olajblokád miatt hívott össze; január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra. "Az adatokból egyértelmű, hogy ennek a példa nélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak, az ukrán kormány az olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára" - közölte. Orbán Viktor közölte azt is, hogy meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, és úgy látja, Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.
"Ezért elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közlébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítünk. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig elrendeltem a drónrepülési tilalmat" - sorolta az intézkedéseket a kormányfő. "Magyarországot nem lehet zsarolni" - jelentette ki Orbán Viktor.
Facebook-videóban reagált Orbán Viktor miniszterelnök az európai vezetők február 24-én tartott kijevi találkozójára, ahol a háború folytatása mellett foglaltak állást. Ezzel kapcsolatban került szóba a 2026-os országgyűlési választások tétje is, a miniszterelnök arról beszélt: „ha ki akarunk maradni a háborúból, ha a biztonság a fontos, akkor nemzeti kormány, ha változtatunk és bemegyünk a háborúba, akkor Tisza Párt”.
A miniszterelnököt a sukorói fórum után kérdezték az európai vezetők kijevi találkozójáról, amelyen a résztvevők a háború folytatása mellett foglaltak állást. Mette Frederiksen dán kormányfő azt hangsúlyozta: továbbra is arra kell törekedni, hogy Ukrajnát a lehető legelőnyösebb helyzetbe hozzák a tárgyalások megkezdéséhez, amelyet szerinte
Emmanuel Macron francia elnök pedig kijelentette, hogy továbbra is támogatni fogják Kijevet, majd hozzátette, hogy akik abban bíznak, hogy majd ebbe Európában belefáradnak, azok tévednek.
– hangoztatta Orbán Viktor, majd hozzátette: „közben még mindig fönnáll Magyarországgal szemben az ukránok által bevezetett olajembargó”. „Nekünk most ezzel kell első helyen foglalkozni, ezt kell áttörnünk, ezt kell letörnünk” – szögezte le Orbán Viktor.
Arra a felvetésre, miszerint politikai beavatkozási kísérlet zajlik Magyarországon és „Magyar Pétert kell támogatni” azért, hogy a 2026-os országgyűlési választások után Magyarország Ukrajna oldalán csatlakozhasson a háborúhoz a miniszterelnök azt válaszolta, hogy „ez a háborús terv része, hogy minden európai országot bele kell vinni ebbe a háborúba”. „Most vagyunk még azért ketten-hárman, akik ki akarunk maradni ebből” – fűzte hozzá.
– hangoztatta Orbán Viktor.
– emelte ki Orbán Viktor.
„Erre nézve meg is kötötték Magyar Péterrel és a Tiszával a megállapodást ebben a bizonyos müncheni titkos paktumban” – fűzte hozzá. Ahogy erről annak idején írtunk a hirado.hu oldalán, Magyar Péter Orbán Anitával együtt utazott a Müncheni Biztonsági Konferenciára, ahol számos, Ukrajnát támogató európai vezetővel találkozott. A Tisza Párt elnöke ezen a programon akár kétoldalú egyeztetéseket is folytathatott az ukrán elnökkel, aki nagy reményeket fűz a magyar kormányváltáshoz.
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Többen is beszámoltak a Ljudmilla Pokrovcsuk ukrán elemző által elmondottakról, aki arról beszélt: Magyar Péter az április voksolást követően várhatóan kénytelen lesz nyitni Ukrajna felé, „de a választásokig nem beszélhet erről nyíltan”.
– tette hozzá. Pokrovcsuk szerint a választások utáni időszakban válhat egyértelművé, milyen irányba mozdul el Magyarország Ukrajnával és az Európai Unióval kapcsolatos politikája.
