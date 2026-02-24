„A tények makacs dolgok” - Orbán Viktor levelet írt az Európai Tanács elnökének

Orbán Viktor egy friss bejegyzést közölt a közösségi oldalán. Ebből kiderül, hogy a miniszterelnök António Costanak, Európai Tanács elnökének küldött egy válaszlevelet. Ebben az alábbiakat írja a kormányfő:
Válasz az Európai Tanács elnökének:
Elnök Úr!
A tények makacs dolgok: nincsenek technikai akadályai annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarország felé. Ehhez kizárólag Ukrajna politikai döntésére van szükség.
Amint Ön is tudja, az Európai Tanács egyik legfegyelmezettebb és legkövetkezetesebb tagja vagyok. Teljes mértékben értem az Ön aggodalmait. De Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energia-vészhelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, tegyek úgy, mintha semmi sem történt volna.
Ez lehetetlen!
Nem áll módomban semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg nem térnek vissza a normalitás talajára.
Tisztelettel:
Orbán Viktor
- tette közzé a levél teljes tartalmát a miniszterelnök a Facebook-oldalán.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.