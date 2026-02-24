Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Mátyás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Orbán Viktor: Minket igazi emberek támogatnak, mert mi a magyar emberek pártján állunk

Orbán Viktor: Minket igazi emberek támogatnak, mert mi a magyar emberek pártján állunk

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 20:12
támogatásFidesz
A kormányfő egy fotóval mondott köszönetet a támogatásért.
Bors
A szerző cikkei

Lehet kamuzni, de a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Legkésőbb 47 nap múlva - jelentette ki Orbán Viktor Facebook-oldalán. 

A miniszterelnök fotójához írt bejegyzésében még elmonda: 

Minket igazi emberek támogatnak, mert mi a magyar emberek pártján állunk. Hajrá, magyarok! Fel, győzelemre!

Orbán Viktor: Minket igazi emberek támogatnak, mert mi a magyar emberek pártján állunk

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu