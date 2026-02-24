Orbán Viktor: Minket igazi emberek támogatnak, mert mi a magyar emberek pártján állunk

Lehet kamuzni, de a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Legkésőbb 47 nap múlva - jelentette ki Orbán Viktor Facebook-oldalán.

A miniszterelnök fotójához írt bejegyzésében még elmonda:

Minket igazi emberek támogatnak, mert mi a magyar emberek pártján állunk. Hajrá, magyarok! Fel, győzelemre!

