Orbán Viktor: Minket igazi emberek támogatnak, mert mi a magyar emberek pártján állunk

Lehet kamuzni, de a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Legkésőbb 47 nap múlva - jelentette ki Orbán Viktor Facebook-oldalán.
A miniszterelnök fotójához írt bejegyzésében még elmonda:
Minket igazi emberek támogatnak, mert mi a magyar emberek pártján állunk. Hajrá, magyarok! Fel, győzelemre!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.