Orbán Viktor elárulta, miből merít erőt - Videó

Orbán Viktor országjáráson van. Kedden indult útnak és azóta is sorra járja a nagyvárosokat. Mindemellett az ország ügyeivel is foglalkozik. Így adott a kérdés, honnan van a kormányfőnek ennyi energiája.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Hosszú nap lesz. Férfias

– kezdte videós bejelentkezését Orbán Viktor.

A kávé az azért kell, hogy a… fent legyen a vérnyomás!

- árulta el titkát Orbán Viktor.

Fórum előtt kell az üzemanyag

- írta videójához Orbán Viktor.

Íme Orbán Viktor videója