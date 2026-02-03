Orbán Viktor elárulta, miből merít erőt - Videó

Orbán Viktor országjáráson van. Kedden indult útnak és azóta is sorra járja a nagyvárosokat. Mindemellett az ország ügyeivel is foglalkozik. Így adott a kérdés, honnan van a kormányfőnek ennyi energiája.
Hosszú nap lesz. Férfias
– kezdte videós bejelentkezését Orbán Viktor.
A kávé az azért kell, hogy a… fent legyen a vérnyomás!
- árulta el titkát Orbán Viktor.
Fórum előtt kell az üzemanyag
- írta videójához Orbán Viktor.
