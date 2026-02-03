Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor elárulta, miből merít erőt - Videó

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 17:44
kormányfőerő
Országjáró körúton van a magyar kormányfő. Orbán Viktor újabb videót osztott meg.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor országjáráson van. Kedden indult útnak és azóta is sorra járja a nagyvárosokat. Mindemellett az ország ügyeivel is foglalkozik. Így adott a kérdés, honnan van a kormányfőnek ennyi energiája. 

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Hosszú nap lesz. Férfias 

– kezdte videós bejelentkezését Orbán Viktor.

A kávé az azért kell, hogy a… fent legyen a vérnyomás!

- árulta el titkát Orbán Viktor. 

Fórum előtt kell az üzemanyag

 - írta videójához Orbán Viktor. 

Íme Orbán Viktor videója

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
