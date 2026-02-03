Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor: Ha esik, ha fúj, a Fidesz a biztos választás

komárom
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 15:59
orbán viktorországjárás
Orbán Viktor friss bejegyzést osztott meg.
Bors
Orbán Viktor február 2-án megkezdte az országjáró körútját. Mindenhol vastaps és hatalmas tömeg köszönti. Először Mórahalmon járt, majd még este Mártély városában tette tiszteletét. Most pedig bejelentette, hogy a havazás ellenére sem áll meg, hanem megy tovább. A következő állomása pedig Komárom lesz!

