Orbán Viktor: Ha esik, ha fúj, a Fidesz a biztos választás

Orbán Viktor február 2-án megkezdte az országjáró körútját. Mindenhol vastaps és hatalmas tömeg köszönti. Először Mórahalmon járt, majd még este Mártély városában tette tiszteletét. Most pedig bejelentette, hogy a havazás ellenére sem áll meg, hanem megy tovább. A következő állomása pedig Komárom lesz!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.