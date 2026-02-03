Orbán Viktor: „Sokan vagyunk, győzni fogunk!”

Országjáráson van Orbán Viktor miniszterelnök. Közösségi oldalán minden állomáshelyről oszt meg valamilyen tartalmat. Minden bejegyzése arról árulkodik, hogy térjen be bármilyen városba, ott hatalmas tömeg várja, hogy hallhassák.
Egész jól nézünk ki. Ebből már lesz valami, úgy látom! Ebben az országban valójában mi vagyunk többen. Azok az emberek vannak többen, akik nemzeti érzelműek, szeretik a hazájukat, akiknek fontos a család, méltányolják a családtámogatást, és dolgozni akarnak. Az győz, aki többet dolgozik. Ha mi dolgozunk többet, akkor nyerni fogunk. Márpedig tudunk is dolgozni, szeretünk is dolgozni, szoktunk is dolgozni, látjuk is a munkánk értelmét, és most is meg fogjuk csinálni. Ha a melót elvégezzük, akkor meg lesz a győzelem
- ígérte Orbán Viktor legfrissebb videójában.
