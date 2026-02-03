Orbán Viktor: „Sokan vagyunk, győzni fogunk!”

Egész jól nézünk ki. Ebből már lesz valami, úgy látom! Ebben az országban valójában mi vagyunk többen. Azok az emberek vannak többen, akik nemzeti érzelműek, szeretik a hazájukat, akiknek fontos a család, méltányolják a családtámogatást, és dolgozni akarnak. Az győz, aki többet dolgozik. Ha mi dolgozunk többet, akkor nyerni fogunk. Márpedig tudunk is dolgozni, szeretünk is dolgozni, szoktunk is dolgozni, látjuk is a munkánk értelmét, és most is meg fogjuk csinálni. Ha a melót elvégezzük, akkor meg lesz a győzelem