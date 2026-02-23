Brüsszel ismét magára hagyta a magyarokat, engedik az ukrán zsarolást

Ukrajna továbbra sem hajlandó megindítani a kőolaj szállítást a Barátság nevű vezetéken. Sőt, hétfő kora reggel érkezett a hír, hogy ukrán dróntámadás érte a vezetéket Oroszország területén. Kijev érdeke, hogy káosz legyen Magyarországon, ami segítheti a számukra kedvező kormányváltást. Abban reménykednek, hogy az a Tisza Párt kerül hatalomra áprilisban, amely pénzt és fegyvert adnak nekik, valamint Magyar Péterék igent mondanának Ukrajna uniós csatlakozására is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és társai pontosan kiszámolták mivel tudnak a leginkább beavatkoznia a magyar választásokba

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Lengyel lap: Brüsszel tétlen marad

A lengyel wPolityce.pl előrejelzése szerint Brüsszel valószínűleg nem fog nyomást gyakorolni Kijevre:

Tekintettel arra, hogy az ukránok 2024. december 31-én végleg leállították a gáztranzitot, várható volt, hogy előbb-utóbb az olajtranzitot is blokkolni fogják.

Az Európai Unió jövőre végleg le akarja állítani az energia importját Oroszországból. Sok jel és nyilatkozat utal arra, hogy még ha a magyar és a szlovák hatóságok az Európai Bíróság előtt megtámadják is az ezzel kapcsolatos szabályozást, az aligha fog változtatni ezen. A lengyel lap hozzáteszi, miként Volodimir Zelenszkij-féle kijevi kormánya leállította korábban az orosz gáztranzitot, úgy az Európai Bizottság sem fog nyomást gyakorolni Ukrajnára a Barátság kőolajvezetéken keresztüli olajszállítások visszaállítása érdekében.

Az ukránok aljas számítást végeztek

Leonyid Kucsma korábbi ukrán elnök egykori tanácsadója, Oleg Szoszkin szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és csapata kiszámított akciót hajt végre a Barátság kőolajvezeték ügyében. A volt tanácsadó az Origo beszámolója szerint úgy véli, Zelenszkij célja, hogy a kialakult ellátási káosz közepette számára kedvező jelöltet válasszanak meg Magyar Péter személyében.

A videóban Szoszkin hangsúlyozza, hogy véleménye szerint Zelenszkij és csapata pontosan kiszámolta, hogy Ukrajna még túléli áprilisig európai hitel nélkül, azonban szerinte Orbán Viktor a választás hajrájában nem tudna mit kezdeni egy hirtelen benzinár-emelkedéssel.

"Egyúttal még tetőzné a bajt, hogy éppen ekkor indul a mezőgazdasági szezon, Magyarország pedig nagy agrárország, sok mezőgazdasági terméket állít elő, így sok üzemanyagra is van szükség. Zelenszkij és csapata pedig pontos számításokat végeztek. A számítás tehát nagyon pontos: kibírjuk, nembaj, ezek a pénzek úgy is csak áprilisban érkeztek volna. Április 12-én aztán választások, Orbán veszít, jön az új ember, vele együtt dolgozunk Európában, és azonnal feloldják az összes hitelt, sőt még több pénzt is adnak nekik" – fogalmazott.

Oleg Szoszkin szerint egyértelmű, hogy most már közvetlen összecsapás zajlik, és ha Orbán Viktor nyer a választáson, Volodimir Zelenszkij egyértelműen veszíteni fog.

Orbán Viktor: Az ukrán olajblokád ma mindent felülír

A miniszterelnök hétfőn reggel a Facebookon írt az ukránok zsarolásáról és káoszteremtési próbálkozásáról.