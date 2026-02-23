Brüsszel ismét magára hagyta a magyarokat, engedik az ukrán zsarolást

Ukrajna továbbra sem hajlandó megindítani a kőolaj szállítást a Barátság nevű vezetéken. Sőt, hétfő kora reggel érkezett a hír, hogy ukrán dróntámadás érte a vezetéket Oroszország területén. Kijev érdeke, hogy káosz legyen Magyarországon, ami segítheti a számukra kedvező kormányváltást. Abban reménykednek, hogy az a Tisza Párt kerül hatalomra áprilisban, amely pénzt és fegyvert adnak nekik, valamint Magyar Péterék igent mondanának Ukrajna uniós csatlakozására is.
A lengyel wPolityce.pl előrejelzése szerint Brüsszel valószínűleg nem fog nyomást gyakorolni Kijevre:
Tekintettel arra, hogy az ukránok 2024. december 31-én végleg leállították a gáztranzitot, várható volt, hogy előbb-utóbb az olajtranzitot is blokkolni fogják.
Az Európai Unió jövőre végleg le akarja állítani az energia importját Oroszországból. Sok jel és nyilatkozat utal arra, hogy még ha a magyar és a szlovák hatóságok az Európai Bíróság előtt megtámadják is az ezzel kapcsolatos szabályozást, az aligha fog változtatni ezen. A lengyel lap hozzáteszi, miként Volodimir Zelenszkij-féle kijevi kormánya leállította korábban az orosz gáztranzitot, úgy az Európai Bizottság sem fog nyomást gyakorolni Ukrajnára a Barátság kőolajvezetéken keresztüli olajszállítások visszaállítása érdekében.
Leonyid Kucsma korábbi ukrán elnök egykori tanácsadója, Oleg Szoszkin szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és csapata kiszámított akciót hajt végre a Barátság kőolajvezeték ügyében. A volt tanácsadó az Origo beszámolója szerint úgy véli, Zelenszkij célja, hogy a kialakult ellátási káosz közepette számára kedvező jelöltet válasszanak meg Magyar Péter személyében.
A videóban Szoszkin hangsúlyozza, hogy véleménye szerint Zelenszkij és csapata pontosan kiszámolta, hogy Ukrajna még túléli áprilisig európai hitel nélkül, azonban szerinte Orbán Viktor a választás hajrájában nem tudna mit kezdeni egy hirtelen benzinár-emelkedéssel.
"Egyúttal még tetőzné a bajt, hogy éppen ekkor indul a mezőgazdasági szezon, Magyarország pedig nagy agrárország, sok mezőgazdasági terméket állít elő, így sok üzemanyagra is van szükség. Zelenszkij és csapata pedig pontos számításokat végeztek. A számítás tehát nagyon pontos: kibírjuk, nembaj, ezek a pénzek úgy is csak áprilisban érkeztek volna. Április 12-én aztán választások, Orbán veszít, jön az új ember, vele együtt dolgozunk Európában, és azonnal feloldják az összes hitelt, sőt még több pénzt is adnak nekik" – fogalmazott.
Oleg Szoszkin szerint egyértelmű, hogy most már közvetlen összecsapás zajlik, és ha Orbán Viktor nyer a választáson, Volodimir Zelenszkij egyértelműen veszíteni fog.
A miniszterelnök hétfőn reggel a Facebookon írt az ukránok zsarolásáról és káoszteremtési próbálkozásáról.
Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír. Az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet, amit a Barátság kőolajvezeték lezárásával okozott Zelenszkij elnök. Magyarország üzemanyag ellátását sikerült megvédenünk. Zelenszkij elnöknek pedig határozott és arányos válaszokat adtunk. Neki is tudnia kell: Magyarország támadásával csak veszíthet. És bár Magyarország energiabiztonsága mindent pártszempontot felülír, az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat. Nyilvánvalóan azért, mert nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon. Ezért nem állnak ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett. Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének. Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza.
