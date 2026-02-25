Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket, ezt mondta erre a Tisza fővárosi frakcióvezetője

ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 11:39
A Mandiner kérdezte, választ azonban nem kaptak.
Bors
Bujdosó Andreát, a Tisza fővárosi frakcióvezetőjét kérdezte arról a Mandiner, mi az álláspontja arról, hogy az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, választ azonban nem kaptak.

HUNGARY-RUSSIA-BELARUS-OIL-TRADE Barátság Kőolajvezeték, AFP
Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket, ezt mondta erre a Tisza fővárosi frakcióvezetője / Fotó: AFP

Bujdosó Andreát, a TISZA fővárosi frakcióvezetőjét úgy tűnik, nem érdekli, hogy Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

- írták a Facebook-oldalukon, egy videó kíséretében. 

Mutatjuk a videót!

 

