„Este minden kiderül!” – Szijjártó Péter után Orbán Viktor is nagy bejelentésre készül

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 13:50
A miniszterelnök közösségi oldalán tett bejelentést. Orbán Viktor este érkezik a részletekkel.
Ahogy azt a lapunk is megírta, Orbán Viktor a Fidesz országos listájának bejelentése után betért egy kártyapartira a tabáni Gösser étterembe, ahol megalakult a Ulti Digitális Polgári Kör is.  

A különleges DPK megalakulásakor pedig olyan nevek csatlakoztak egy kártyapartira a miniszterelnökhöz, mint Korda György, Font Sándor, Seszták Miklós, Pintér Sándor és Nógrádi György. Az eseményről most pedig egy fotó is előkerült a kormányfő Facebook-oldalán. 

Ulti mélyvízben, cápák között. Este minden kiderül!

- írta a fotóhoz Orbán Viktor. 

Orbán Viktor: Este minden kiderül!

 

