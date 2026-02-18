„Este minden kiderül!” – Szijjártó Péter után Orbán Viktor is nagy bejelentésre készül

Ahogy azt a lapunk is megírta, Orbán Viktor a Fidesz országos listájának bejelentése után betért egy kártyapartira a tabáni Gösser étterembe, ahol megalakult a Ulti Digitális Polgári Kör is.

A különleges DPK megalakulásakor pedig olyan nevek csatlakoztak egy kártyapartira a miniszterelnökhöz, mint Korda György, Font Sándor, Seszták Miklós, Pintér Sándor és Nógrádi György. Az eseményről most pedig egy fotó is előkerült a kormányfő Facebook-oldalán.

Ulti mélyvízben, cápák között. Este minden kiderül!

- írta a fotóhoz Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Este minden kiderül!