Közösségi oldalán megosztott videójában a miniszterelnök arról beszél, hogy a baloldali ellenfél próbálja elmosni a határt a baloldal és a jobboldal között.

Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni! A baloldal nem tűnt el, csak átalakult. Most Tisza pártnak hívják

- írta Facebook-oldalán megosztott videójához Orbán Viktor.

Orbán Viktor: A baloldal nem tűnt el, csak átalakult. Most Tisza pártnak hívják