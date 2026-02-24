Orbán Viktor: A baloldal nem tűnt el, csak átalakult. Most Tisza pártnak hívják

Közösségi oldalán megosztott videójában a miniszterelnök arról beszél, hogy a baloldali ellenfél próbálja elmosni a határt a baloldal és a jobboldal között.
Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni! A baloldal nem tűnt el, csak átalakult. Most Tisza pártnak hívják
- írta Facebook-oldalán megosztott videójához Orbán Viktor.
