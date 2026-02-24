Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Mátyás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Orbán Viktor: A baloldal nem tűnt el, csak átalakult. Most Tisza Pártnak hívják

Orbán Viktor: A baloldal nem tűnt el, csak átalakult. Most Tisza Pártnak hívják

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 21:25
baloldalTisza Párt
A kormányfő tanulságos videóval jelentkezett.
Bors
A szerző cikkei

Közösségi oldalán megosztott videójában a miniszterelnök arról beszél, hogy a baloldali ellenfél próbálja elmosni a határt a baloldal és a jobboldal között. 

Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni!  A baloldal nem tűnt el, csak átalakult. Most Tisza pártnak hívják

- írta Facebook-oldalán megosztott videójához Orbán Viktor. 

Orbán Viktor: A baloldal nem tűnt el, csak átalakult. Most Tisza pártnak hívják

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu