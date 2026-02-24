Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Magyar Péter csúnyán beégett: alig voltak kíváncsiak rá

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 18:42
Deák DánielTisza Pártciki
Deák Dániel számolt be a kellemetlen esetről.
Bors
A szerző cikkei

A fotó 17 óra 36 perckor készült Tompán, Magyar Péter már a színpadon volt. Olyan kínos az alacsony érdeklődés, hogy Magyar Péter inkább nem is közvetíti élőben ezt az eseményt - írja közösségi oldalán Deák Dániel

A politikai elemző így folytatta bejegyzését. 

Ráadásul ezeknek a résztvevőknek a többsége is máshonnan odautaztatott tiszás aktivista.

Végezetül pedig kijelentette:

Mindez nem meglepő, hiszen Magyar Péter lepaktált az ukránokkal, és még azt sem ítélte el, hogy Ukrajna leállította hazánk olajellátását. A magyarok átlátnak a szitán: tudják, ki az, aki a magyar, és ki az, aki a brüsszeli érdekeket képviseli.

Deák Dániel: A magyarok átlátnak a szitán: tudják, ki az, aki a magyar, és ki az, aki a brüsszeli érdekeket képviseli

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
