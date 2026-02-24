Orbán Balázs közölte, az orosz-ukrán konfliktus már így is több száz milliárd dollárt emésztett fel az elmúlt négy évben, "de ha az ukrán jóléti terveket látjuk, akkor ez több ezer milliárd. És ha az ukrán zsarolás működik, bezsarolnak minket a háborúba és kizsarolják az orosz energiát Magyarországról, akkor bizony ezer forintos benzinár jön, tehát a magyar gazdaság működőképességének annyi". Ez az, amit nem szeretnénk - fogalmazott.

Orbán Balázs Fotó: Balogh Zoltán

A háború borzalom, de tönkretenni magunkat nem vagyunk hajlandóak. Álljunk ki Magyarországért!

- tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs: Ezer forint lenne a benzin, és összeomlana a gazdaság, ha engednénk az ukrán zsarolásnak

Orbán Balázs szerint a háború mérlege: négy év, ha mindkét oldal áldozatait összeadjuk heti 9 ezer halott, több millió menekült és több ezer milliárd dollár elköltése. És továbbra is ez lehet a mérleg, ha a háború tovább folytatódik.

Ez egy borzalmas háború, ki se kellett volna törnie, abba kellene hagyni. Magyarországot nem fogják ebbe a háborúba belerángatni. És nem hagyjuk magunkat zsarolni sem. Nem válunk le az olcsó orosz energiáról, és nem kockáztatjuk a jövőnket, a biztonságunkat azzal, hogy az ukránokkal egy Európába kerülünk

- zárta nyilatkozatát Orbán Balázs.