Nemzeti Petíció: Eldönthetjük, hogy ugyanolyan alacsony maradjon a rezsi nálunk

A Századvég kutatása szerint az európaiak ötöde fűtési és több mint a negyede díjfizetési nehézségekkel küzd. A brüsszeli elhibázott politika miatt megugrottak az energiaárak Európa-szerte. Magyarországon a lakosok ezekhez az országokhoz képest sokkal kevesebbet fizetnek a rezsiért, Brüsszel ezt is eltörölné. A Nemzeti Petíció kitöltésével ezt is megvédhetjük.

A Nemzeti Petíció tétje: akarjuk, hogy nálunk is hasonló rezsiárak legyenek? Fotó: Századvég

Erről is dönthetünk a Nemzeti Petíció kitöltésével

Brüsszel rezsiválságba taszítja Európát. A szankciók és a karbonadó mind az energiaárak növekedéséhez vezettek. A Századvég kutatása alapján az európai uniós lakosság 20 százaléka nem képes kellő mértékben felfűteni az otthonát, 28 százalékukkal pedig előfordult az elmúlt egy évben, hogy anyagi okok miatt nem tudták befizetni közüzemi díjaikat.

A felmérés készítője, Hortay Olivér, a Századvég energetikai- és klímapolitikai üzletágának vezetője azt mondta, hogy egy komoly árrobbanás volt az európai piacon, főleg azokban az államokban, ahol nem alkalmaznak a rezsicsökkentéshez hasonló védőhálót.

Brüsszelben most is olyan intézkedéseket szavaznak meg, amelyekkel Európa erőforrásait Ukrajnába küldenék. Ennek keretében összesen 1500 milliárd dollárral támogatják Ukrajna működését, valamint a háború folytatását.

Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy a rezsicsökkentést nem áldozhatjuk fel Ukrajna támogatása érdekében.

Volt Magyarországon egy voksolás, amin az emberek úgy döntöttek, hogy ezt nem akarják. A következő száz évben nem lesz olyan parlament, ami megszavazza, hogy mi tartsuk el az ukránokat

– fogalmazott a kormányfő. Brüsszel ellen így tud kiállni a kormány; a magyarok véleményével és támogatásával. Ezúttal nem csupán a háborúról mondhatjuk el a véleményünket, de a rezsicsökkentést is megvédhetjük. A Nemzeti Petíció kérdései között az is szerepel;

Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!



Ha ezt Brüsszelnek is megüzenjük, elkerülhetjük, hogy Magyarország a többi tagállamhoz hasonlóan magasabb energiaárakat tapasztaljon.

