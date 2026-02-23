HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Magyar Péter már a vereségre készíti fel a jelöltjeit

Tisza Párt
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 07:57
Magyar PéterVálasztások
Kiderült: ha buknak, elhagyja az országot.

Az Indexnek sikerült exkluzív információkat szereznie arról a pénteki eligazításról, amit Magyar Péter tartott a Tisza Párt egyéni jelöltjeinek. A meghívottak nem vihették be mobiltelefonjaikat az eseményre, amiről több jelenlévő is beszámolt a lapnak.

Elmondták, a pártelnök nagyon pesszimistán beszélt, és mintha arra készítette volna föl a jelöltjeit, hogy a tetszetős kutatási eredmények ellenére kikaphat a Tisza az egyéni választókerületek többségében. Magyar Péter brutális lejárató kampányra számít, és belengette, amennyiben veszítenek, nem marad Magyarországon. A Tisza sajtóosztályának számos kérdést küldtek az eseménnyel kapcsolatban, amelyekre azonban érdemi választ nem kaptak. „Nem igaz. Jó vergődést a hátralévő 51 napra!” – mindössze ennyit válaszolt a Tisza Párt arra a részletes kérdéssorra, amit pénteken küldek el nekik azzal az eligazítással kapcsolatban, amit aznap Magyar Péter tartott a párt egyéni képviselőjelöltjeinek. Kérdéseiket azután küldték el a Tiszának, hogy az eseményen jelen lévő több, egymástól független forrás is arról számolt be, hogy a párt megszokott, hivatalos kommunikációjától merőben eltérő hangvételű beszédet tartott a Magyar Péter - írja a Ripost.

Magyar Péter már a vereségre készül
Magyar Péter már a vereségre készül  Fotó: Hatlaczki Balazs

Begyűjtötték a jelöltek telefonjait, nehogy hangfelvételt készítsenek

A Tisza Párt február 20-án 11 órára hívta az egyéni jelöltjeit Budapest III. kerületébe egy rendezvényhelyszínre. Az itt tartott összejövetelről viszonylag későn értesítették az érintetteket, akik azt sem tudták pontosan, hogy miért kell a fővárosba utazniuk. Akadtak olyan képviselők, akik a váratlan meghívó, valamint az elmúlt hetek eseményei és pletykái alapján arra számítottak, hogy Magyar Péter a visszalépését jelenti be. Az eseményről aztán később a párt kommunikációjában mindössze annyi jelent meg, hogy Magyar Péter hivatalosan is elfogadta a miniszterelnök-jelöltséget. A résztvevőktől származó információink szerint azonban ennél jóval több történt.

"Az első meglepetés az volt, hogy amikor megérkeztünk, le kellett adnunk a mobiltelefonjainkat" – mesélte egyik forrás, akit teljesen meglepett, hogy ennyire szigorúan vették, nehogy valaki hangfelvételt készítsen az eseményről. A pártelnök szavait hallva azonban rögtön megértették a jelenlévők, miért is volt szükség a fokozott óvatosságra. „Elég pesszimista hangvételű beszédet mondott Péter” – elevenítette föl egy másik forrás az elhangzottakat, aki saját bevallása szerint korábban sosem tapasztalat ennyire negatív hozzáállást pártelnöktől. Ezek után nem meglepő, hogy a fővárosba rendelt egyéni jelölteket arra kérték a szervezők, senkinek semmit ne áruljanak el az ott hallottakról.

Magyar Péter szerint a kutatások ellenére még kikaphat a Tisza Párt

A pártelnök ugyanis arról beszélt, hogy jelen állás szerint egyáltalán nem biztos a Tisza győzelme. Magyar Péter úgy értékelte a helyzetet, hogy a Tisza számára – a választási rendszer realitásait figyelembe véve – sokkal rosszabb a tényleges helyzet, mint amit a független közvéleménykutatók országos mérései alapján sokan gondolnak.

Ez egybecseng azzal, amit a Tisza központi kampánycsapatának egyik tagja mondott a minap, amikor arról beszélt, hogy jelen állás szerint 55-60 egyéni körzetben a Fidesz vezet.

Magyar Péter arra is felkészítette a jelölteket, hogy egy esetleges választási vereség esetén ő nem maradhat Magyarországon, mivel egy újabb Fidesz-kormány alatt börtönbe kerülne. A pártelnöknek ez a felvetése sokakban megütközést keltett, mivel mindenki arra számít, hogy Magyar megnyeri egyéni körzetét Budán a Hegyvidéken, és kérdéses, mi történne mandátumával, ha nem ülne be a parlamentbe. „Nem is tudom, mi lenne, ha Péter Brüsszelben maradna. Gondolom, új választást kellene kiírni az ő körzetében, ami hatalmas csalódást jelentene az ottani szavazóinknak” – értetlenkedett egyik tiszás forrás, akit saját elmondása szerint hidegzuhanyként értek a pártelnök szavai.

Durva fejmosást kaptak egyes jelöltek

A pénteki eseményen az egyéni jelöltek eddigi munkájáról is kendőzetlenül beszélt Magyar Péter, aki élesen kritizálta egyes indulók teljesítményét. Az Index úgy tudja, a jelöltekkel ismertették a 21 Kutatóközpont választókerületi méréseinek eredményét, és azok, akik gyengén állnak a körzetükben, alapos fejmosást kaptak, hogy javítsanak a munkájukon. Információink szerint a kritikák tárgyát elsősorban a közösségi médiás teljesítmény képezte. Különösen a videós anyagok minőségével nem volt megelégedve a pártvezetés.

Ráadásul a pártelnök arról is beszélt, hogy tudomása van róla, egyesek a Fidesznek jelentenek a Tisza belső viszonyairól. Ezeknek a szereplőknek a választást követően kemény megtorlást helyezett kilátásba a Magyar.

Lényegében bizalmi szavazást kért maga mellett Magyar Péter

A jelenlévők közül többen azt is megerősítették, hogy a Tisza Párt elnöke még március 15. előtt komoly támadásokra számít, és arra kérte a jelölteket, legyenek felkészülve egy brutális lejárató kampányra. Feltehetően a radnaimark.hu oldalra utalva Magyar Péter arról beszélt, hogy arra számít, a kormánypropaganda egy drogfogyasztással kapcsolatos támadást indít majd ellene. „Azt kérték tőlünk, hogy bármilyen kábítószeres tartalomról annyit mondjunk csak, hogy az mesterséges intelligenciával készült, és a sajtó képviselőit irányítsuk a pártközponthoz” – számolt be egyik az Index forrása a kommunikációs eligazításról.

Magyar Péter a jelöltek előtt elmondta, tudja, hogy a várható lejárató kampány hatására sokan elgondolkoztak azon, hogy biztosan vele kell-e nekivágni a választásnak. Ezért meglepetésre arra kérte a jelenlévőket, tartsanak szavazást arról, biztosan ő legyen-e a Tisza Párt listavezetője. Az eredmény ismert: a Magyar Péterrel vág neki a kampány hajrájának, és az elnök bejelentette, vállalja a miniszterelnöki feladatot, amennyiben sikerül megszerezniük a hatalmat április 12-én.

