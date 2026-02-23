Magyar Péter már a vereségre készíti fel a jelöltjeit

Az Indexnek sikerült exkluzív információkat szereznie arról a pénteki eligazításról, amit Magyar Péter tartott a Tisza Párt egyéni jelöltjeinek. A meghívottak nem vihették be mobiltelefonjaikat az eseményre, amiről több jelenlévő is beszámolt a lapnak.

Elmondták, a pártelnök nagyon pesszimistán beszélt, és mintha arra készítette volna föl a jelöltjeit, hogy a tetszetős kutatási eredmények ellenére kikaphat a Tisza az egyéni választókerületek többségében. Magyar Péter brutális lejárató kampányra számít, és belengette, amennyiben veszítenek, nem marad Magyarországon. A Tisza sajtóosztályának számos kérdést küldtek az eseménnyel kapcsolatban, amelyekre azonban érdemi választ nem kaptak. „Nem igaz. Jó vergődést a hátralévő 51 napra!” – mindössze ennyit válaszolt a Tisza Párt arra a részletes kérdéssorra, amit pénteken küldek el nekik azzal az eligazítással kapcsolatban, amit aznap Magyar Péter tartott a párt egyéni képviselőjelöltjeinek. Kérdéseiket azután küldték el a Tiszának, hogy az eseményen jelen lévő több, egymástól független forrás is arról számolt be, hogy a párt megszokott, hivatalos kommunikációjától merőben eltérő hangvételű beszédet tartott a Magyar Péter - írja a Ripost.

Magyar Péter már a vereségre készül Fotó: Hatlaczki Balazs

Begyűjtötték a jelöltek telefonjait, nehogy hangfelvételt készítsenek

A Tisza Párt február 20-án 11 órára hívta az egyéni jelöltjeit Budapest III. kerületébe egy rendezvényhelyszínre. Az itt tartott összejövetelről viszonylag későn értesítették az érintetteket, akik azt sem tudták pontosan, hogy miért kell a fővárosba utazniuk. Akadtak olyan képviselők, akik a váratlan meghívó, valamint az elmúlt hetek eseményei és pletykái alapján arra számítottak, hogy Magyar Péter a visszalépését jelenti be. Az eseményről aztán később a párt kommunikációjában mindössze annyi jelent meg, hogy Magyar Péter hivatalosan is elfogadta a miniszterelnök-jelöltséget. A résztvevőktől származó információink szerint azonban ennél jóval több történt.

"Az első meglepetés az volt, hogy amikor megérkeztünk, le kellett adnunk a mobiltelefonjainkat" – mesélte egyik forrás, akit teljesen meglepett, hogy ennyire szigorúan vették, nehogy valaki hangfelvételt készítsen az eseményről. A pártelnök szavait hallva azonban rögtön megértették a jelenlévők, miért is volt szükség a fokozott óvatosságra. „Elég pesszimista hangvételű beszédet mondott Péter” – elevenítette föl egy másik forrás az elhangzottakat, aki saját bevallása szerint korábban sosem tapasztalat ennyire negatív hozzáállást pártelnöktől. Ezek után nem meglepő, hogy a fővárosba rendelt egyéni jelölteket arra kérték a szervezők, senkinek semmit ne áruljanak el az ott hallottakról.

Magyar Péter szerint a kutatások ellenére még kikaphat a Tisza Párt

A pártelnök ugyanis arról beszélt, hogy jelen állás szerint egyáltalán nem biztos a Tisza győzelme. Magyar Péter úgy értékelte a helyzetet, hogy a Tisza számára – a választási rendszer realitásait figyelembe véve – sokkal rosszabb a tényleges helyzet, mint amit a független közvéleménykutatók országos mérései alapján sokan gondolnak.