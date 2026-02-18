Magyarország azonnali hatállyal leállította Ukrajna dízelellátását

Orbán Viktor a Facebook-oldalán erősítette meg, hogy a Magyarországról Ukrajnába irányuló dízel szállítást azonnali hatállyal leállítja a kormány, mindaddig, ameddig újra nem indul a Barátság kőolajvezeték.

Ezt korábban Szijjártó Péter jelentett be. A külgazdasági és külügyminiszter beszámolója szerint már úton van az oroszoktól rendelt kőolaj, amit tengeri úton szállítanak majd.

Nemcsak a magyarok, hanem Szlovákia is lépett, ők sem szállítanak több dízelt az ukránoknak.