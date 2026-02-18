Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Robert Fico is lépett: ők is elvágják Ukrajna dízelellátását

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 14:37 / FRISSÍTÉS: 2026. február 18. 14:40
A magyar kormánnyal egyszerre Robert Fico is leállítja Ukrajna dízelellátását.

A Slovnaft leállítja a gázolaj ukrajnai exportját és minden más exportot, teljes egészében a hazai piacra fog termelni – jelentette be Robert Fico szlovák kormányfő.

Meeting of the Slovak and Ukrainian government in Kosice
Robert Fico
Fotó: Anadolu via AFP /  AFP

A Ma7 megírta, hogy Fico hozzátette azt is, hogy nem fenyeget üzemanyaghiány. A Slovnaft az állami olajtartalék egy részének felhasználásával azt az időszakot hidalja át, amíg megérkeznek a tartályhajók Horvátországba, majd a vezetéken a kőolaj Szlovákiába. Ez kb. 20-30 nap lehet.

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, Szijjártó Péter a kormányülésen jelentette be, hogy a Mol már megrendelte az 500 ezer tonna orosz kőolajat tengeri szállításra, és ha Horvátország betartja az európai szabályokat, március közepétől meg is érkezhet az olaj. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukrán döntés a Barátság vezeték leállításáról „puszta politikai döntés”, mert műszakilag semmi nem akadályozná az újraindítást. Arra is figyelmeztetett az esetleges válaszlépésekkel kapcsolatban, hogy Magyarország és Szlovákia igen fontos szerepet játszik Ukrajna áram-, illetve földgáz- és dízelellátásában. Bejelentette, hogy Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag szállítását.

Az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítását leállítjuk, és nem is folytatódik, amíg nem küldik újra az olajat a Barátság kőolajvezetéken. Itt tartunk most

– fogalmazott a miniszter szerdai bejelentésében.

 

