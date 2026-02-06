Itt a legújabb kutatás: a választók többsége szerint Magyar Péter túl kockázatos

Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP kapná a legtöbb szavazatot – derül ki a McLaughlin & Associates friss kutatásából. Az amerikai közvélemény-kutató cég az Index megbízásából készített pártpreferencia-felmérést. A január 27. és 30. között zajló, ezer fős mintán végzett telefonos kutatás a választáson várhatóan részt vevőket kérdezte.
Az eredmények alapján a kormánypártok támogatottsága jelenleg 43 százalék, a Tisza Párt 37 százalékon áll.
Mindkét nagy párt egy százalékpontot veszített a legutóbbi méréséhez képest. A november végén készült kutatáshoz viszonyítva tehát enyhe visszaesés látható. Miközben a bizonytalan szavazók aránya változatlan, továbbra is 4 százalék. A felmérés szerint négypárti Országgyűlés alakulna. A Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánk Mozgalom és a Demokratikus Koalíció is bejutna a parlamentbe. Mindkét párt éppen átlépné a küszöböt, 5–5 százalékos eredménnyel.
A többség szerint Magyar túl forrófejű és túl kockázatos. Legalábbis így vélekedik a megkérdezettek 62 százaléka.
A válaszadók többsége szintén úgy gondolja, Magyar Péter jobban szereti önmagát, mint a magyar embereket (52 százalék ért egyet ezzel, 43 nem, 5 bizonytalan). Illetve, hogy nem lehet benne megbízni, mert kormányon nem azt tenné, amit ígér: utóbbi állítással a válaszadók 51 százaléka értett egyet, 44 százaléka nem, míg öt százalékuk nem tudta eldönteni, vagy nem kívánt válaszolni.
A legfrissebb felmérésükben több aktuális politikai kérdés is előkerült. Egyrészt arra keresték a választ, hogy a megkérdezettek inkább egyetértenek-e, vagy inkább nem Brüsszel azon tervével, amely Magyarországot is bevonná Ukrajna és a háború finanszírozásába. Az eredmény egyértelmű. A válaszadók 63 százaléka inkább elutasítja ezt az elképzelést.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.