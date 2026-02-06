Itt a legújabb kutatás: a választók többsége szerint Magyar Péter túl kockázatos

Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP kapná a legtöbb szavazatot – derül ki a McLaughlin & Associates friss kutatásából. Az amerikai közvélemény-kutató cég az Index megbízásából készített pártpreferencia-felmérést. A január 27. és 30. között zajló, ezer fős mintán végzett telefonos kutatás a választáson várhatóan részt vevőket kérdezte.

Forrás: Index

Az eredmények alapján a kormánypártok támogatottsága jelenleg 43 százalék, a Tisza Párt 37 százalékon áll.

Mindkét nagy párt egy százalékpontot veszített a legutóbbi méréséhez képest. A november végén készült kutatáshoz viszonyítva tehát enyhe visszaesés látható. Miközben a bizonytalan szavazók aránya változatlan, továbbra is 4 százalék. A felmérés szerint négypárti Országgyűlés alakulna. A Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánk Mozgalom és a Demokratikus Koalíció is bejutna a parlamentbe. Mindkét párt éppen átlépné a küszöböt, 5–5 százalékos eredménnyel.

Azt is mérték, a magyarok mit gondolnak Magyar Péterről és a Tisza Pártról

A többség szerint Magyar túl forrófejű és túl kockázatos. Legalábbis így vélekedik a megkérdezettek 62 százaléka.

A válaszadók többsége szintén úgy gondolja, Magyar Péter jobban szereti önmagát, mint a magyar embereket (52 százalék ért egyet ezzel, 43 nem, 5 bizonytalan). Illetve, hogy nem lehet benne megbízni, mert kormányon nem azt tenné, amit ígér: utóbbi állítással a válaszadók 51 százaléka értett egyet, 44 százaléka nem, míg öt százalékuk nem tudta eldönteni, vagy nem kívánt válaszolni.

A legfrissebb felmérésükben több aktuális politikai kérdés is előkerült. Egyrészt arra keresték a választ, hogy a megkérdezettek inkább egyetértenek-e, vagy inkább nem Brüsszel azon tervével, amely Magyarországot is bevonná Ukrajna és a háború finanszírozásába. Az eredmény egyértelmű. A válaszadók 63 százaléka inkább elutasítja ezt az elképzelést.