Dagad Magyar Péter drogbulis botránya: nem csökken a kérdések száma, sőt! Egyre csak gyarapszik

Az elmúlt napok egyik leginkább emlegetett ügye Magyar Péter és a titokzatos szobáról készített fotó körül bontakozott ki: a politikus beismerte, hogy részt vett egy olyan házibuliban, amelyről később a felvétel is kikerült az internetre. A képen egy olyan szoba szerepel, ahol drognak látszó anyag van az éjjeliszekrényen, és ahol szexuális kapcsolat jött létre. Az eset furcsasága, hogy ezekre mind Magyar Péter bejelentése irányította rá a figyelmet, miközben a fotó a Tisza alelnökéről, Radnai Márkról elnevezett weboldalon került ki. Szó nem volt benne Magyar Péterről, drogról és szexről, egészen addig, amíg a Tisza elnöke ki nem állt a nyilvánosság elé ezzel kapcsolatban.
Napok óta Magyar Péter feltételezett drog- és szexbotrányáról van szó a médiumokban, az elején elsősorban a baloldali propagandalapokban. Mint az közismert, a héten élesítették a Tisza Párt alelnökéről elnevezett weboldalt, a radnaimark.hu-t, amelyen eleinte egy pillanatképet lehetett látni egy titokzatos szobáról. A felvételen egy nagy ágy, gyűrött lepedők, tükrök és egy tálcán lévő fehér por, vélhetően kábítószer látható.
Később frissült a felület és a kép felett megjelent egy dátum is: 2024. augusztus 3-a. A szivárogtatók nyilván azt kívánták jelezni, hogy ekkor készült a felvétel. Magyar Péter különös videójában, ahol többször tördeli a kezét, és olyan, mintha lemondásra készülne kényszeresen magyarázkodik. Miért kell például ennyire élesen kiemelni, hogy a szexuális kapcsolat konszenzusos volt?
Végül nem mondott le, de ahogy az Ellenpont is rávilágít, és amit korábban már a Ripost is szemlézett hosszabban itt, több dolgot beismer:
Vagyis nyilvánvalóan megállapíthatjuk, hogy a lakásban ennél kevesebb biztosan nem történt - legfeljebb ennél több, ennél súlyosabb dolgok. Márpedig, amit Magyar Péter elismer, az már önmagában elég abszurd és megmagyarázhatatlan.
Magyar Péter egy tiszás buli után felment egy általa addig - állítása szerint - nem ismert lakásba, ahonnan annak ellenére nem távozott azonnal, hogy drog volt a helyszínen, és azt annyira feltűnően fogyasztották számára állítása szerint ismeretlen emberek, hogy azonnal észre is vette. Sőt, nem hogy nem távozott, ő maradt a legtovább. A felvétel szerint az asztalon lévő drog társaságában - írja a Ripost.
Van itt több furcsaság, azon túl is, hogy egy ismeretlen lakásban ő maga marad a legtovább egy buli után. Például kérdéseket vet fel, hogy Magyar Péter miért is hangsúlyozza ilyen feltűnően, többször, hogy "konszenzuális" szexuális kapcsolatot létesített valakivel, akiről korábban többször elmondta, hogy a barátnője volt? Itt csak találgatni tudunk: talán a felvétel alapján nem tűnik annak?
Tehát a kérdések nem megválaszolásra kerülnek, sőt, épen ellenkezőleg, egyre csak gyarapszik a számuk. Tegyük a szívünkre a kezünket, csukjuk be a szemünket és tegyük fel a kérdést magunknak: Rá lehet e bízni egy ilyen emberre az ország és a magyarság sorsát, mindannyiunk, gyermekeink és unokáink jövőjét?
