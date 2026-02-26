Íme a Kormányinfó legfontosabb bejelentései

Ismét Kormányinfót tartottak, ahol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő fontos információkat osztottak meg az emberekkel, lényeges témákat érintettek az esemény során.

Gulyás Gergely / Fotó: Balogh Zoltán

Gulyás Gergely elmondta, hogy a szerdai kormányülésen Magyarország energia ellátásának biztonsága volt a fő téma, miután az ukránok hetek óta nem szállítanak hazánk irányába kőolajat, pedig a vezeték alkalmas lenne erre. Arról is beszélt, hogy az ukránok maguk támadják a Barátság kőolajvezeték egyes szakaszait orosz területen.

Gulyás Gergely megosztotta, hogy az ukránok nem hajlandók lehetővé tenni, hogy magyar és szlovák szakértők megvizsgálják a Barátság vezetéket – azt mondta ezzel kapcsolatban Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő, hogy a magyaroknak nem szakértőket, hanem katonákat kellene Ukrajnába küldenie.

A miniszter az Európai Unió álszent magatartásáról is beszélt, ugyanis a magyar kormány eddig hiába kérte, hogy szeretné uniós támogatásból elvégezni a százhalombattai finomító átállítását a Brent kőolaj feldolgozására, de mivel ez nem történt meg, ezért kértek mentességet, hogy továbbra is orosz kőolajból biztosítsák az ország ellátását.

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy Münchenben az ukrán lépésekről a Tisza Párt vezetőit is tájékoztatták, akik ebbe beleegyeztek – akik ezt a döntést hozták, ártani akarnak Magyarországnak.

Biztonsági okokból elrendelte a kormány a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.

Aki ezt túlzásnak érzi, azoknak felhívom a figyelmét, hogy Magyarország már négy éve, amikor azt mondta az uniós csúcson, hogy kimarad a háborúból, egy ismeretlen eredetű drón repült át Paks légtere felett

– mondta Gulyás Gergely, aki elárulta, hogy a fokozott védelem azt is jelenti, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felett teljes drónrepülési tilalom lépett érvénybe.

Gulyás Gergely elmondta, hogy ha a piaci árat nézzük, akkor 20 dollár felett van az uráli és a Brent olaj ára közötti különbség, majd felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben az uráli olaj hiányában ellehetetlenül a százhalombattai olajfinomító működése, mind Magyarországon, mind pedig a régióban a benzinár jelentős emelkedésére lehet számítani. A tárcavezető szerint a Barátság kőolajvezeték elzárásával az ukrán kormányzat nyíltan megsérti a szerződésekben lefektetett kötelességeit.

Összességében a magyar politikai elitnek egységesnek kellene lennie a kérdésben, és a jogszabályok szerint Brüsszelnek is a mi oldalunkon kellene állnia

– osztotta meg Gulyás Gergely.