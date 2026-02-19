Gulyás Gergely a Kormányinfón: Ukrajna lépése elfogadhatatlan és tűrhetetlen!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismét Kormányinfót tartott, melyen beszámoltak a szerdai kormányülésen született legjelentősebb döntésekről és a hazánkat érintő legfontosabb kérdésekről.
Magyarország energiabiztonságáról, energiaellátásáról volt szó a kormányülésen, annak következtében, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket. Ennek Kapcsán Gulyás Gergely kiemelte:
Teljesen nyilvánvaló, hogy az ukrán politikai vezetés tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának.
Kiemelte: ezzel nem csak a választásokba avatkoznak be, de szándékosan kárt okoznak két EU-országnak.
A kormány ugyanakkor megállapította: Ukrajna lépése ellenére is garantált Magyarország energiaellátása. Fel lett szabadítva a stratégiai kőolajkészletet, valamint Horvátországon keresztül is érkezik Oroszországból olaj.
Gulyás aláhúzta: Ukrajna lépése után Magyarország leállította a gázolajszállítást Ukrajna felé, emellett vizsgálják az áram- és földgázszállítás leállításának lehetőségét is.
Ukrajna tette kapcsán kiemelte:
Úgy gondoljuk, ez minden határt átlép! Egy Ukrajnát nem fegyverekkel és katonákkal, de humanitárius segítséggel a háború időszakában is segítő EU-tagállammal szembeni ukrán fellépés elfogadhatatlan és tűrhetetlen!
Orbán Viktor és Szijjártó Péter az Egyesült Államokba utazott. Ennek kapcsán Gulyás Gergely a Kormányinfón kiemelte: a Béketanácsnak fontos szerepe lehet abban, hogy a világ konfliktusos területein békét teremtsenek, ugyanis túl sok ország táplálja a háborút, épp itt az ideje, hogy a béke pártfogói is összefogjanak.
Európának és Magyarországnak is az az érdeke, hogy mielőbb Ukrajnában is béke legyen. Minden olyan kezdeményezés, ami ezt elősegíti, az támogatandó
- hangzott el. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is felfedte: Magyarországnak a Béketanács-tagság nem kerül semmibe, semmilyen pénzügyi kötelezettséggel nem jár, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy a magyar érdekeket egy fontos szervezetben érvényesítsük.
Gulyás Gergely az Otthon Start programról is szót ejtett. Mint elárulta, a kormány átfogó jelentést kapott, melyből kiderült: a bankok már több mint 25 ezer Otthon Start hitelt folyósítottak. "Minden második igénylés mögött fiatal házasok állnak. Ez azt jelenti, hogy a program öt hónap alatt 37 ezer fiatalnak segítette az első otthon megszerzését. 1990 óta nem volt hasonlóan népszerű, hasonlóan magas számokat produkáló hitelprogram."
Az igénylők átlagéletkora 34 év, az átlag hitel 35 millió forint. A program pozitív hatással volt az albérletpiacra, hosszú idő óta először stagnálnak az árak, valamint az ingatlanárak növekedése is kisebb volt, mint tavaly ilyenkor.
