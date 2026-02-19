Gulyás Gergely a Kormányinfón: Ukrajna lépése elfogadhatatlan és tűrhetetlen!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismét Kormányinfót tartott, melyen beszámoltak a szerdai kormányülésen született legjelentősebb döntésekről és a hazánkat érintő legfontosabb kérdésekről.

Gulyás Gergely a Kormányinfón

Erről volt szó a Kormányinfón február 19-én

Magyarország energiabiztonságáról, energiaellátásáról volt szó a kormányülésen, annak következtében, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket. Ennek Kapcsán Gulyás Gergely kiemelte:

Teljesen nyilvánvaló, hogy az ukrán politikai vezetés tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának.

Kiemelte: ezzel nem csak a választásokba avatkoznak be, de szándékosan kárt okoznak két EU-országnak.

A kormány ugyanakkor megállapította: Ukrajna lépése ellenére is garantált Magyarország energiaellátása. Fel lett szabadítva a stratégiai kőolajkészletet, valamint Horvátországon keresztül is érkezik Oroszországból olaj.

Gulyás aláhúzta: Ukrajna lépése után Magyarország leállította a gázolajszállítást Ukrajna felé, emellett vizsgálják az áram- és földgázszállítás leállításának lehetőségét is.

Ukrajna tette kapcsán kiemelte:

Úgy gondoljuk, ez minden határt átlép! Egy Ukrajnát nem fegyverekkel és katonákkal, de humanitárius segítséggel a háború időszakában is segítő EU-tagállammal szembeni ukrán fellépés elfogadhatatlan és tűrhetetlen!

Washingtonban a Béketanács alapításán veszünk részt

Orbán Viktor és Szijjártó Péter az Egyesült Államokba utazott. Ennek kapcsán Gulyás Gergely a Kormányinfón kiemelte: a Béketanácsnak fontos szerepe lehet abban, hogy a világ konfliktusos területein békét teremtsenek, ugyanis túl sok ország táplálja a háborút, épp itt az ideje, hogy a béke pártfogói is összefogjanak.

Európának és Magyarországnak is az az érdeke, hogy mielőbb Ukrajnában is béke legyen. Minden olyan kezdeményezés, ami ezt elősegíti, az támogatandó

- hangzott el. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is felfedte: Magyarországnak a Béketanács-tagság nem kerül semmibe, semmilyen pénzügyi kötelezettséggel nem jár, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy a magyar érdekeket egy fontos szervezetben érvényesítsük.