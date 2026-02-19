Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Gulyás Gergely elárulta: ezért rendkívül fontos fórum a Béketanács

Béketanács
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 12:19
Gulyás GergelyOrbán Viktor
Gulyás Gergely kiemelte: túl sokan foglalkoznak azzal, hogy háború legyen a világban. Kell egy szervezet, ami a békét támogatja.

A Béketanácsnak fontos szerepe lehet abban, hogy a világ konfliktusos régióiban békét teremtsenek - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Orbán Viktor washingtoni útjáról szólva, amely során a miniszterelnök a szervezet alakuló ülésén vesz részt.

Rendkívül sok olyan nemzetközi szervezet van, ami csak Ukrajnával és a háborúval foglalkozik, itt az ideje, hogy legyen olyan is, ami a békével foglalkozik - mondta a csütörtöki Kormányinfón, megemlítve, jelenleg nem látható, mi lesz a nemzetközi rend most zajló átalakulásának végeredménye.

Hangsúlyozta: Európa és különösen Magyarország érdeke az, hogy Ukrajnában minél előbb béke legyen, minden olyan szervezetet támogatni kell, ami ezt segíti elő. Hozzátette: Magyarországnak a részvétel semmibe nem kerül, ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy egy fontos szervezetben érvényesítsük a nemzeti érdeket.

