Kormányinfó: Gulyás Gergely bejelentést tett az agresszív ukrán fenyegetésekről, marad az árrésstop

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt a csütörtöki Kormányinfón, hogy a szerdai kormányülésen értékelték az ukrán oldalról érkező fenyegetéseket. A Magyarországot érő fenyegetések új szakaszba léptek, katonai és fegyveres fenyegetések hangzottak el – tette hozzá. Újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra, amelyek a magyar belpolitikába avatkoznak be – mondta.

Nyilvános lett Zelenszkij terve a brüsszeli Politico révén, ami sérti Magyarország érdekét, így többek között az egyhangúság követelményét is el akarják törölni.

Magyarországnak továbbra is a béke oldalán kell állnia – mondta a miniszter. Elfogadhatatlan a magyar belpolitikába való beavatkozás – tette hozzá. A nemzeti petíció egy válasz a fenyegetésekre, ráadásul nagyon sikeres eddig az akció – jelentette be Gulyás.

Marad az árrésstop

Marad az árréscsökkentési intézkedés – jelentette be Gulyás. Természetes, hogy megjelennek ilyenkor profitérdekek, de ezzel szemben az árak fékentartása a magyar emberek érdeke – tette hozzá.

A kátyúhelyzetről azt mondta, hogy az önkormányzatokra is szükség van a helyzet megoldásában. 4500 útszakaszon keletkeztek kátyúk, most is folyamatos a javítás – tette hozzá. 8,2 milliárd forint áll rendelkezésre a javításra – mondta. Több mint ezren dolgoznak a hibák kijavításán. A Magyar Közút mindent megtesz, hogy a lehető legkisebb legyen a fennakadás.

Ekkor jön a 13. havi nyugdíj

Vitályos Eszter kormányszóvivő beszámolt arról, hogy a 13 havi nyugdíjat és a 14. havi juttatás első negyedét február 13-án utalják.

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, hogy a rendvédelmi igazgatási dolgozók esetében most 400 ezer forintos egyszeri juttatás volt, béremelés jövőre lehet.

Gödi Samsung-gyár

A Miniszterelnökség vezetője a gödi Samsung-gyár esetében azt mondta, kampánykamuról van szó, az állításoknak semmilyen valóságalapja nincs. A munkavédelmi hatóság feladata a szabályok betartatása, ha azokat a gyár nem tartja be, akkor büntetés következik – közölte. A váci ellenzéki vezetésű önkormányzat is megerősítette, hogy nem történt szennyezés – ismertette Gulyás.