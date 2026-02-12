Kormányinfó: Gulyás Gergely bejelentést tett az agresszív ukrán fenyegetésekről, marad az árrésstop

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt a csütörtöki Kormányinfón, hogy a szerdai kormányülésen értékelték az ukrán oldalról érkező fenyegetéseket. A Magyarországot érő fenyegetések új szakaszba léptek, katonai és fegyveres fenyegetések hangzottak el – tette hozzá. Újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra, amelyek a magyar belpolitikába avatkoznak be – mondta.
Nyilvános lett Zelenszkij terve a brüsszeli Politico révén, ami sérti Magyarország érdekét, így többek között az egyhangúság követelményét is el akarják törölni.
Magyarországnak továbbra is a béke oldalán kell állnia – mondta a miniszter. Elfogadhatatlan a magyar belpolitikába való beavatkozás – tette hozzá. A nemzeti petíció egy válasz a fenyegetésekre, ráadásul nagyon sikeres eddig az akció – jelentette be Gulyás.
Marad az árréscsökkentési intézkedés – jelentette be Gulyás. Természetes, hogy megjelennek ilyenkor profitérdekek, de ezzel szemben az árak fékentartása a magyar emberek érdeke – tette hozzá.
A kátyúhelyzetről azt mondta, hogy az önkormányzatokra is szükség van a helyzet megoldásában. 4500 útszakaszon keletkeztek kátyúk, most is folyamatos a javítás – tette hozzá. 8,2 milliárd forint áll rendelkezésre a javításra – mondta. Több mint ezren dolgoznak a hibák kijavításán. A Magyar Közút mindent megtesz, hogy a lehető legkisebb legyen a fennakadás.
Vitályos Eszter kormányszóvivő beszámolt arról, hogy a 13 havi nyugdíjat és a 14. havi juttatás első negyedét február 13-án utalják.
Gulyás Gergely kérdésre elmondta, hogy a rendvédelmi igazgatási dolgozók esetében most 400 ezer forintos egyszeri juttatás volt, béremelés jövőre lehet.
A Miniszterelnökség vezetője a gödi Samsung-gyár esetében azt mondta, kampánykamuról van szó, az állításoknak semmilyen valóságalapja nincs. A munkavédelmi hatóság feladata a szabályok betartatása, ha azokat a gyár nem tartja be, akkor büntetés következik – közölte. A váci ellenzéki vezetésű önkormányzat is megerősítette, hogy nem történt szennyezés – ismertette Gulyás.
A személyiségzavar sajátos jeleként értékeli Magyar Péter legújabb interjúját Gulyás Gergely.
Gulyás Gergely kérdésre elmondta, az Oroszország elleni szankciók miatt elszabadultak az energiaárak, így jelentős versenyhátrányba kerültek az európai cégek.
Nyilván nehéz versenyképességről beszélni, ha újabb százmilliárdokat akar Ukrajnába küldeni az EU – mondta a miniszter. Ha versenyképességről akarunk beszélni, akkor az előbb említettt dolgokat el kéne hárítani – mondta.
Gulyás Gergely a Zelenszkij tervről azt mondta, mindenki látja azt a sok irányból jövő befolyásolási kísérletet, ami Keletről és Nyugatról érkezik. Ukrajna uniós tagsága gyakorlatilag szétverné az EU-t, mivel csak Kijev kapna kohéziós forrásokat – mondta.
Azt kell megítélni, hogy magyar érdek-e Ukrajna uniós csatlakozása?
- tette fel a kérdést Gulyás. A Tisza Párt hivatalosan is bejelentette, hogy a párt hivatalos programja az a pártszavazás, amin 60 százalék Ukrajna uniós csatlakozása mellett döntött.
96 ezer igény érkezett az otthoni energiatárolási programra – mondta kérdésre Vitályos Eszter.
Gulyás Gergely a kényszersorozásról azt mondta, hogy a magyar állam továbbra is szankcionálni fogja az abban résztvevőket.
Komolyan kell venni minden ukrán katonai fenyegetést, mert a nyilatkozatok egyértelműen ellenségesek – mondta egy másik kérdésre a miniszter. Gulyás csekély realitást lát arra, hogy egy NATO-tagállamot megtámadjon Ukrajna.
A magyar nemzetbiztonsági főtanácsadó részt vesz a müncheni biztonságpolitikai csúcson – mondta egy másik kérdésre Gulyás.
