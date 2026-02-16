Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Rendkívüli lépésre szánta el magát a MOL: Ukrajna hatalmas bajt okozott

Ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 20:33
Barátság kőolajvezetékMOLkőolaj
Január 27. óta nem érkezik orosz olaj Magyarországra.

A Mol csoport a magyar Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében, miután 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztü – jelent meg az olajtársaság tájékoztatása hétfőn délután a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Mol szerint első körben negyedmillió tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé.

A tájékoztató szerint az intézkedésekkel a vállalatcsoport azt biztosítja, hogy a régió ellátásbiztonsága fennmaradjon. Emlékeztetnek rá, hogy Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. 

Felhívták rá a figyelmet, hogy a kieső mennyiségek pótlása érdekében a Mol megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolajellátását. „A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az ellátási útvonal fokozatosan épül fel: az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omisalj kikötőjébe, ahonnan további 5-12 nap szükséges ahhoz, hogy a kőolaj eljusson a Mol csoport finomítóiba” – részletezik a Molnál. 

Ha a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé – húzzák alá.

Ennek érdekében a Mol Magyarországon az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult, kezdeményezve a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását. 

Mint írták, Szlovákiában is szoros a kapcsolat a szlovák kormánnyal annak érdekében, hogy az ország gyorsan tudjon reagálni a helyzetre. Mindkét országban az Európai Unió szabályozásával összhangban mintegy 90 napra elegendő kőolaj- és üzemanyagkészlet áll rendelkezésre. A kialakult helyzet nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátást: a piac kiszolgálása zavartalan, a Mol működése továbbra is a normál üzletmenet keretei között zajlik - derül ki a Világgazdaság cikkéből.

 

