Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kocsis Máté: A Fidesz a biztos választás, ha mi akarjuk irányítani az életünket!

béke
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 12:05
VálasztásokÉvértékelő 2026Kocsis Máté
Orbán Viktor február 14-én mondta el miniszterelnöki évértékelő beszédét a Várkert Bazárban. Kocsis Máté a beszéd után elárulta, hogy mi a magyar kormány egyik legfőbb feladata.

Orbán Viktor február 14-én mondta el miniszterelnöki évértékelő beszédét a Várkert Bazárban. Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője itt mondta el, hogy a magyar kormány legfőbb feladata, hogy Orbán Viktor vezetésével megakadályozzák az uniós vezetőket abban, hogy háborúpárti akaratukat érvényesítsék országunkban.

Kocsis Máté
Kocsis Máté fontos gondolatokat fogalmazott meg az évértékelőn / Fotó: Kovács Dávid

Kocsis Máté: a Tisza nem fog tudni Brüsszelnek nemet mondani

Ha meg akarjuk őrizni legalább azt az érzést, hogy a magyarok a saját magunk döntenek a saját életükről, akkor tényleg a Fidesz a biztos választás, mert a Tisza Párt elnöke nem fog tudni nemet mondani. Megköszöni majd szépen, hogy nem adták ki a mentelmi jogát. Megköszöni azt a rengeteg pénzt, amit kapott nyugaton, és mindent végre fog hajtani, ami a magyaroknak káros. Az adóemeléstől a háborúba való belecsúszásig mindent

- nyilatkozta a Metropolnak Kocsis Máté.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu