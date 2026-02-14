Orbán Viktor: Április 12-én megmutatjuk, hogy a magyarok nem kérnek ebből a háborús szövetségből!

Orbán Viktor egy eddig még nem látott videót osztott meg a közösségi oldalán az szombati évértékelőjéről.
Olajbiznisz, bankárvilág, brüsszeli elit. A nemzetközi nagytőke nem viccel. Megállapodtak a Tisza párttal, és kormányt akarnak alakítani Magyarországon
- kezdte bejegyzését a miniszterelnök.
Hozzátette:
Április 12-én nemet fogunk erre mondani. Megmutatjuk, hogy a magyarok nem kérnek ebből a háborús szövetségből!
- írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.