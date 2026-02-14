Orbán Viktor: Április 12-én megmutatjuk, hogy a magyarok nem kérnek ebből a háborús szövetségből!

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 21:53
Orbán Viktor egy eddig még nem látott videót osztott meg a közösségi oldalán az szombati évértékelőjéről.

Olajbiznisz, bankárvilág, brüsszeli elit. A nemzetközi nagytőke nem viccel. Megállapodtak a Tisza párttal, és kormányt akarnak alakítani Magyarországon

- kezdte bejegyzését a miniszterelnök. 

Hozzátette:

Április 12-én nemet fogunk erre mondani. Megmutatjuk, hogy a magyarok nem kérnek ebből a háborús szövetségből!

- írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. 

