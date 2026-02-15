Orbán Viktor: "A matek egyszerű. A Fidesz a biztos választás"

Egy nappal a Várkert Bazárban megtartott évértékelő beszéde után Orbán Viktor Facebook-videóval üzent követőinek. Posztja mellé a következőt írta: A matek egyszerű. A Fidesz a biztos választás.
A videóban elhangzik: bosszúra készülhet a globális nagytőke. A felvétel emlékeztet arra: a nemzeti kormány 2010 és 2025 között 15 ezer milliárd forintot vett el az energiacégektől, a bankoktól és a multiktól. Ezt a pénzt a magyar emberek kapták meg rezsicsökkentés, úgy gyárak, Magyar Falu Program, 13. és 14. havi nyugdíj, diák- és munkáshitel valamint otthonteremtési hitel képében.
Ez azonban a Tisza-Brüsszel nagytőke-koalíció miatt veszélyben forog!
Egy rossz döntés '26-ban, és a magyarok pénze Ukrajnába és a multikhoz kerül!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.