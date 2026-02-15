Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor: "A matek egyszerű. A Fidesz a biztos választás"

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 08:33
Közösségi oldalán üzent a miniszterelnök.

Egy nappal a Várkert Bazárban megtartott évértékelő beszéde után Orbán Viktor Facebook-videóval üzent követőinek. Posztja mellé a következőt írta: A matek egyszerű. A Fidesz a biztos választás.

A videóban elhangzik: bosszúra készülhet a globális nagytőke. A felvétel emlékeztet arra: a nemzeti kormány 2010 és 2025 között 15 ezer milliárd forintot vett el az energiacégektől, a bankoktól és a multiktól. Ezt a pénzt a magyar emberek kapták meg rezsicsökkentés, úgy gyárak, Magyar Falu Program, 13. és 14. havi nyugdíj, diák- és munkáshitel valamint otthonteremtési hitel képében.

Ez azonban a Tisza-Brüsszel nagytőke-koalíció miatt veszélyben forog! 

Egy rossz döntés '26-ban, és a magyarok pénze Ukrajnába és a multikhoz kerül!

 

