Orbán Viktor: "A matek egyszerű. A Fidesz a biztos választás"

Egy nappal a Várkert Bazárban megtartott évértékelő beszéde után Orbán Viktor Facebook-videóval üzent követőinek. Posztja mellé a következőt írta: A matek egyszerű. A Fidesz a biztos választás.

A videóban elhangzik: bosszúra készülhet a globális nagytőke. A felvétel emlékeztet arra: a nemzeti kormány 2010 és 2025 között 15 ezer milliárd forintot vett el az energiacégektől, a bankoktól és a multiktól. Ezt a pénzt a magyar emberek kapták meg rezsicsökkentés, úgy gyárak, Magyar Falu Program, 13. és 14. havi nyugdíj, diák- és munkáshitel valamint otthonteremtési hitel képében.

Ez azonban a Tisza-Brüsszel nagytőke-koalíció miatt veszélyben forog!