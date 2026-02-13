Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kijevben már az ivóvízért is küzdeni kell

vízellátás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 13:25
orosz-ukrán háborúKijev
A szakemberek hőlégfegyverekkel próbálják helyreállítani a vízellátást. A heves fagyok és az áramszünetek miatt Kijevben több közkút is befagyott.

Kijevben a háborús helyzet miatt megsérült a vízellátó infrastruktúra. A kijevi lakosok közül sokan egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan férnek hozzá a vízhez, ezért sokan használják a közkutakat, amelyek közül több a fagyok és az áramszünetek miatt befagyott. Hogyan biztosítják a lakosok számára a vizet? A kutakat melegítik, és több szabályt is bevezettek a biztonságos használatára vonatkozóan.

Már az ivóvízért is küzdenek az ukránok Kijevben   Fotó: Pixabay

Nagy erőkkel melegítik a kijevi közmunkások a befagyott közkutakat

Mivel az országban fagyok és a hosszú áramszünetek miatt a vízkút-komplexumok megfagynak. Korábban a közmunkások páka lámpákat használtak, most viszont a Rukh Eleon jótékonysági szervezet modern dízel hőlégfegyvereit kapták meg

- olvasható a kijevi balparti, azaz Dnyeper bal oldalán fekvő rész híreivel foglalkozó Facebook-oldalon. 

A Speciális Vízgazdálkodási Kommunális Vállalat, Kyivvodfond vezetője, Jurij Kovtun elmondta, nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a kutakat minél gyorsabban üzembe helyezzék és a kijevieknek biztosítsák ivóvízellátást.

Az áram nélkül működésképtelen szivattyúk leállnak, ami a rendszerek befagyásához vezet. A szakemberek már melegítik a berendezéseket a vízellátás helyreállítása érdekében. Kijevben a közmunkások, sötétedésig megállás nélkül olvasztják fel a vízkutakat hőlégfegyverek segítségével és takarítják el a jeget

- számol be a Телеканал Київ24 hírcsatorna.

A kijevieket óvatosságra intik, és arra kérik, hogy ügyeljenek arra, hogy ne öntsék ki a vizet a kutak környékén, hogy elkerüljék a csúszós jeges pályák kialakulását - írja a Metropol.  

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu