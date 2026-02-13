Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Kijev polgármestere tájékoztatott: -13 fokra zuhan a hőmérséklet, miközben 2600 épület maradt fűtés nélkül

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 12:46
Az oroszok folyamatosan támadják az ukrán energiaellátást, ezzel rengeteg kijevi maradt áram nélkül. Az extrém hidegben ez komoly kihívást jelent a lakosoknak.
Súlyos csapás érte Kijev energiainfrastruktúráit csütörtökön, február 12-én éjszaka. Az ellátórendszer sérülésével rengeteg fővárosi lakos maradt fűtés nélkül - írja a Metropol.

Russian attack on the Ukrainian city of Sloviansk
Rengeteg kijevi maradt áram nélkül / Fotó: Anadolu via AFP

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko arról számolt be, hogy közel 2,600 magas épület maradt fűtés nélkül, kiváltképp a főváros Desznyanszkji, Dnyiprovszji, Pecserszkji és Solomjanszkji kerületeiben. Az előző támadás során mintegy 1100 ilyen épület már eleve fűtés nélkül volt. A polgármester azt is elmondta, az előrejelzések szerint a hőmérséklet -13 Celsius fokra is lezuhanhat a napokban.

A közlemény szerint a munkások már dolgoznak rajta, hogy visszaállítsák a fűtést ezekben az épületekben. A Darnyica hőerőmű súlyos sérülésével lehetetlen a hőellátást biztosítani, az adataik alapján 107 ezer család maradt áram nélkül az éjszakai támadás során

Újabb nehéz éjszaka az energiaszektornak. A súlyos támadások miatt néhány épület áram nélkül maradt a Desnyanszkji kerületben. A munkatársaink azonnal visszaállították az áramot a  kritikus létesítményekben

– írja a Darnyica közleményében.

 

