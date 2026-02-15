Mi lenne, ha Magyar Péter elmondaná az igazságot? Képregény leplezi le!

Pár napja jelentette be a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM), hogy képregényt készít a Brüsszellel, a multikkal és Ukrajnával lepaktáló Magyar Péterről. Az ÉN, A KÉTARCÚ március 2-án jelenik meg. Az egyik alkotó, a NEM-alapító Szűcs Gábor a Facebookon üzent a Tisza Párt vezetőjének.

Te valójában Ukrajnát, az energialobbit és a bankokat képviseled! Lepaktáltál Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel, ők pedig megmondták neked, kiket kell beültetni a pártodba, akik majd ezeket az érdekeket szépen képviselik. És ezt nem mondhatod el, mert akkor megbuktok!

Nos, Szűcsék elmondják majd Magyar Péter helyett is - de még hogyan!

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítói (Szűcs, Lajkó Fanni és Apáti Bence) a Patrióta legutóbbi adásának vendégeiként beszéltek a nem mindennapi képregényről, valamint a tiszás Magyar ténykedéseiről.

"Mosoly itthon, paktum Brüsszelben. Ígéretek a választóknak, aláírások a globális elitnek – ez Magyar Péter valódi története. Miközben Magyarországon gondosan kerüli az állásfoglalást a legfontosabb kérdésekben, és mindig azt mondja, amit éppen hallani akarsz, addig Brüsszelben már rég megszülettek a paktumok. Von der Leyen, Manfred Weber, ukrán zászlós pólók, taps Zelenszkijnek, migrációs alku, energialobbi, bankárok. A háttérben kimondják azt is, amit itthon nem mernek: eltörölnék a bankadót, kitiltanák az olcsó orosz energiát, és kiszolgálnák a globális nagytőkét" - szól a műsor ismertetője, melyből választ kapunk azokra a kérdésekre, hogy mit vár a Néppárt és Brüsszel Magyar Pétertől, miért kerüli a kényes kérdéseket Magyar Péter, lepaktált-e Magyar Zelenszkijvel, illetve mi lenne, ha Magyar Péter elmondaná az igazságot?