Magyar Péternek üzent az őt leleplező képregény alkotója: "Ígérgetsz fűt-fát, teszed itt a szépet!"

Mint arról korábban beszámoltunk, képregény készül Magyar Péterről. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) által bejelentett füzet az ÉN, A KÉTARCÚ címet kapta, és bemutatja a majd a Tisza Párt politikusának minden húzását. Kétségtelenül lesz szó benne arról, miként paktált le Brüsszellel, a globális nagytőkével, az energialobbival és a bankárokkal is. Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom egyik alapítója most Facebook-videóban üzent:

Ígérgetsz fűt-fát, teszed itt a szépet, előadod a meséket Magyarországon, majd amikor kimész Brüsszelbe, kiderül, hogy ennek a tökéletes ellentétét képviseled. Ez az egész csak kamu!

- címezte szavait Szűcs Magyar Péternek.

"Te valójában Ukrajnát, az energialobbit és a bankokat képviseled! Lepaktáltál Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel, ők pedig megmondták neked, kiket kell beültetni a pártodba, akik majd ezeket az érdekeket szépen képviselik" - folytatta.

Szűcs Gábor egyébként Apáti Bence és Lajkó Fanni társaságában épp a minap volt a Patrióta vendége: a YouTube-csatornán részletesen meséltek a Magyar Péter húzásait leleplező képregényről.