"ÉN, A KÉTARCÚ" néven képregény indul Magyar Péterről!

Hamarosan "ÉN, A KÉTARCÚ" néven képregényt indít Magyar Péterről a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) - jelentette közösségi oldalán a szervezet.
A NEM elmondása szerint a képregényt Magyar Péter kétarcúsága inspirálta. Mint fogalmaztak, a Tisza Párt elnöke itthon kínosan ügyel arra, hogy a fontos témákban ne foglaljon állást, a kérdésekre mindig azt igyekszik válaszolni, amiről úgy gondolja, hogy hallani szeretnéd. Az arcodba mosolyog, mindenféle mesét és ígéretet elmond, aztán ezekről rendre kiderül, hogy semmi sem igaz belőlük. Eközben kint Brüsszelben rég lepaktált Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel. Támogatásukért cserébe pedig a képviselői felvették az ukrán zászlós pólót, megtapsolták Zelenszkijt, és aláírták a migrációs paktumot is.
- fogalmazott a közösségi oldalán közzétett közleményében a NEM.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom szerint hiába akarják eltitkolni Magyar Péter valódi történetét, ez nem fog menni, hiszen hamarosan képregény formájában mesélik el, milyen ember valójában."Ő A KÉTARCÚ!" - fogalmaztak.
A kiadvány március 2-tól kapható a boltokban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.