Erős Gábor: csak a magyarok mezét fogjuk viselni

Erős Gábor a Fidesz képviselőjelöltje szintén beszédet mondott Esztergomban, a Háborúellenes Gyűlés 11. állomásán.
Az egykori játékvezető azzal kezdte a felszólalását, hogy sok erőt ad neki, hogy ennyi ember előtt szólalhat fel. Mint mondta: Esztergom nemcsak az ő hazája, hanem a kereszténység bölcsője is. Erős Gábor szerint az elmúlt 15 év önmagáért beszél. A nemzeti kormány a magyar családok érdekében hozta meg a döntéseit:
- sorolta a képviselőjelölt. Emlékeztetett, hogy ezek az eredmények most veszélybe kerültek, mert a globalisták ezeket el akarják venni. Sorsdöntő választás lesz az áprilisi, mert szerinte nem az a kérdés, hogy mi lesz holnap, hanem, hogy milyen lesz a jövőnk.
Erős Gábor ígéretet tett az összes konzervatív és jobboldali magyar politikus nevében:
Soha nem fogjuk egyetlen más ország mezét sem felvenni, csak a magyarok mezét fogjuk viselni
A képviselőjelölt azzal zárta, hogy az aláírásgyűjtésnél felmutatták az ellenzéknek a sárgalapot, "április 12-én mutassuk fel a pirosat!"
