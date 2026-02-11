Politikai bosszú az Erasmus-ügy – több tízezer diák maradt ki, de szerencsére a Pannónia jobb, mint az uniós program

Brüsszel kicsinyes politikai bosszúja, Magyarország Erasmus programból való kitiltása, szerencsére egy jobb lehetőséget hozott. A Pannónia hatalmas siker! Kemény szavakkal illette az Európai Bizottságot Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, aki a TV2 Mokkában beszélt az Erasmus-program körüli vitáról, a magyar Pannónia ösztöndíjról és a házasság hetéről is. A miniszter szerint Brüsszel „a gyerekeken keresztül zsarolja” Magyarországot.
Sajnos a gyerekeink itták meg a levét. Illetve itták volna meg. Hankó Balázs úgy fogalmazott:
Az Európai Bizottság 2022 végén mintegy 240 ezer magyar és Magyarországon tanuló külföldi egyetemistát zárt ki az Erasmus-programból, ami politikai bosszú. Pedig a felsőoktatás nemzeti hatáskör.
Brüsszel pedig olyan területeken próbál beavatkozni:
amelyek a tagállamok szuverenitásához tartoznak.
A miniszter kitért a Tisza Párt egyik képviselőjének nyilatkozatára is.
Tény, hogy az Európai Bizottság kizárta a magyar egyetemistákat, ám az „igazság” az, hogy ehhez nem lett volna joga. A magyar egyetemeken végrehajtott változtatásokat maguk az intézmények kezdeményezték, és a Tisza Párt vállalta: hatalomra kerülve bevezetné azokat a módosításokat, amelyeket a kormány elutasít, például az összeférhetetlenségi szabályok kiterjesztését és a kuratóriumok átalakítását.
„A Pannónia jobb, mint az Erasmus”
Hankó Balázs szerint a magyar kormány által indított Pannónia ösztöndíjprogram nemcsak helyettesíti, hanem túl is szárnyalja az Erasmust.
Hat magyar egyetem pert indított az Európai Bizottság ellen, amelyhez a bécsi Modul Egyetem is csatlakozott.
A miniszter adatai szerint az elmúlt másfél évben 12 208 diák jutott el a világ vezető egyetemeire a Pannónia program segítségével: 335-en az Egyesült Államokba, 154-en Kínába vagy Japánba, 80-an pedig Szingapúrba. A hallgatók összesen 37,5 millió kilométert utaztak, ami csaknem ezer földkerülésnek felel meg, és több mint 59 ezer kreditet szereztek, amelyeket a magyar egyetemek elismernek.
A tárcavezető hangsúlyozta: aki ebben a kérdésben az Európai Bizottság mellé áll, az szerinte a magyar egyetemekkel szemben teszi ezt.
Az interjúban szó esett a házasság hetéről is. Hankó Balázs elmondta:
2010-ben 35 500-an kötöttek házasságot Magyarországon, tavaly pedig 46 600-an, ami 31 százalékos növekedést jelent. Kiemelte, hogy ezzel párhuzamosan a válások száma 24 ezerről 18 ezerre csökkent. Ma már 10 gyermekből 8 házasságban születik
– tette hozzá a miniszter.
Szerinte a családtámogatások erősítik a családok anyagi biztonságát, és az utolsó negyedévben 13,4 százalékkal nőtt a házasságkötések száma. A várandósságok száma is emelkedő tendenciát mutat.
A születésszám alakulásáról szólva Hankó Balázs a Bokros-csomag hosszú távú hatásait említette, amely miatt mintegy 344 ezerrel kevesebb a szülőképes korú nő. Ugyanakkor trendfordulót lát: a növekvő házasságkötési számokkal együtt várhatóan a gyermekek születésszáma is emelkedni fog.
