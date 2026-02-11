Politikai bosszú az Erasmus-ügy – több tízezer diák maradt ki, de szerencsére a Pannónia jobb, mint az uniós program

Brüsszel kicsinyes politikai bosszúja, Magyarország Erasmus programból való kitiltása, szerencsére egy jobb lehetőséget hozott. A Pannónia hatalmas siker! Kemény szavakkal illette az Európai Bizottságot Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, aki a TV2 Mokkában beszélt az Erasmus-program körüli vitáról, a magyar Pannónia ösztöndíjról és a házasság hetéről is. A miniszter szerint Brüsszel „a gyerekeken keresztül zsarolja” Magyarországot.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter elítéli Brüsszel a magyarokkal szembeni kicsinyes politikai bosszúját, az Erasmusból való kitiltásunkat / Fotó: Lakatos Péter

Erasmus-ügy kicsinyes politikai bosszú

Sajnos a gyerekeink itták meg a levét. Illetve itták volna meg. Hankó Balázs úgy fogalmazott:

Az Európai Bizottság 2022 végén mintegy 240 ezer magyar és Magyarországon tanuló külföldi egyetemistát zárt ki az Erasmus-programból, ami politikai bosszú. Pedig a felsőoktatás nemzeti hatáskör.

Brüsszel pedig olyan területeken próbál beavatkozni:

Oktatás

Kultúra

Családügy

amelyek a tagállamok szuverenitásához tartoznak.

A miniszter kitért a Tisza Párt egyik képviselőjének nyilatkozatára is.

Tény, hogy az Európai Bizottság kizárta a magyar egyetemistákat, ám az „igazság” az, hogy ehhez nem lett volna joga. A magyar egyetemeken végrehajtott változtatásokat maguk az intézmények kezdeményezték, és a Tisza Párt vállalta: hatalomra kerülve bevezetné azokat a módosításokat, amelyeket a kormány elutasít, például az összeférhetetlenségi szabályok kiterjesztését és a kuratóriumok átalakítását.

„A Pannónia jobb, mint az Erasmus”

Hankó Balázs szerint a magyar kormány által indított Pannónia ösztöndíjprogram nemcsak helyettesíti, hanem túl is szárnyalja az Erasmust.

Hat magyar egyetem pert indított az Európai Bizottság ellen, amelyhez a bécsi Modul Egyetem is csatlakozott.

A miniszter adatai szerint az elmúlt másfél évben 12 208 diák jutott el a világ vezető egyetemeire a Pannónia program segítségével: 335-en az Egyesült Államokba, 154-en Kínába vagy Japánba, 80-an pedig Szingapúrba. A hallgatók összesen 37,5 millió kilométert utaztak, ami csaknem ezer földkerülésnek felel meg, és több mint 59 ezer kreditet szereztek, amelyeket a magyar egyetemek elismernek.