„Nekünk a magyar egyetemek, a magyar egyetemisták érdeke az első!” – 12 ezer egyetemista tudott eddig külföldön tapasztalatot szerezni

Hankó Balázs bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kormány álláspontja szerint a magyar egyetemek autonómiája nem képezheti alku tárgyát.

Hankó Balázs Fotó: Bruzák Noémi

A poszt szerint a kormány nem támogatja, hogy az intézmények „idegen kézbe” kerüljenek, valamint elutasítja a rektorokat érintő, politikailag motiváltnak tartott eljárásokat és azt, hogy az egyetemek fenntartása NGO-khoz kerüljön.

De nem vagyunk hajlandók nemzetünk erejét, jövőjét jelentő egyetemeinket átadni idegen kézbe, nem vagyunk hajlandóak rektorainkat összeférhetetlenségnek hazudott kirekesztési eljárás alá vetni, és nem vagyunk hajlandóak az egyetemek fenntartását NGO-k kezébe adni.

Bejegyzésében továbbá kiemelte a Pannónia Program eredményeit is. A program indulása óta több mint 12 ezer magyar hallgató tanult külföldi egyetemeken támogatással, ami a poszt szerint meghaladja az Erasmus program korábbi számait.

Hankó Balázs szerint a kormány politikáját a konkrét intézkedések, nem pedig a nyilatkozatok határozzák meg.

Tettek, nem csak szavak! Mert nekünk a magyar egyetemek, a magyar egyetemisták érdeke az első!

– zárta bejegyzését a kultúráért és innovációért felelős miniszter.