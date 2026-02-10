Hankó Balázs: el a kezeket a magyar egyetemektől!

A tény nem igazság, az igazság viszont tény. Mi a különbség a tény és az igazság között?
- kezdte Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Hankó Balázs.
– Tény, hogy az Európai Bizottság kizárt 240 ezer magyar és nem magyar egyetemistát az Erasmus+ programból.
Igazság az, hogy erre semmilyen joga nem lett volna mert a felsőoktatás nem Uniós, hanem nemzeti jogkör! Tény, hogy arra hivatkozik az Európai Bizottság, hogy nem garantált a politikai befolyástól mentes pénzfelhasználás és az egyetemi autonómia, különös tekintettel a kuratóriumok összetételére és az összeférhetetlenségére. Igazság az, hogy az egyetemek kezdeményezték a változást, politikai befolyással kapcsolatos bejelentés nem volt, előzetes vizsgálat nem történt és amúgy is több hasonló európai modell van, például Ausztriában a politikusok aránya 50% a kuratóriumokban. Nálunk anno ez 13% volt, ma pedigmár 0%, hiszem minden politikus lemondott, és olyan összeférhetetlenségi szabályt foglaltunk törvénybe, amit az Európai Bizottság jelzett - folytatta a miniszter.
Tény, hogy a modellváltással a hatékonyság javulását várta a kormány. Igazság az, hogy ez az Uniós pénzek jogtalan elzárása ellenére is így történt, mert ma már 12 egyetemünk van a világ legjobb 5%-ában, 3 a legjobb 2%-ában 1 a világ legjobb 1%-ában, három diákból kettő olyan egyetemre jár ami a világ legjobb 5%-ában van! Tény az, hogy a Tisza megszüntetné az összeférhetetlenségeket, és szélesebb körben elérhetővé tenné az Eramust. Igazság az, hogy erről megegyezett az Európai Bizottsággal, hogy végrehajtja azt amit ultimátumul közöltek: összeférhetetlenségi szabályokat vezetne be az egyetemi rektorokkal szemben, valamint az egyetemi professzorokat – mivel sokan vannak a kuratóriumokban jelenleg – kizárná onnan és helyettük nemzetközi NGO jelölteket nevezne ki helyükre. Tény az, hogy a Tisza a 6 magyar egyetem Európai Bizottsággal folytatott perében Ursula von der Leyen és Manfred Weber oldalán áll. A magyar egyetemeknek pedig nemcsak igaza, hanem igazsága is van!
- zárta gondolatait Hankó Balázs.
