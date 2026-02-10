Hankó Balázs: el a kezeket a magyar egyetemektől!

Tény, hogy a modellváltással a hatékonyság javulását várta a kormány. Igazság az, hogy ez az Uniós pénzek jogtalan elzárása ellenére is így történt, mert ma már 12 egyetemünk van a világ legjobb 5%-ában, 3 a legjobb 2%-ában 1 a világ legjobb 1%-ában, három diákból kettő olyan egyetemre jár ami a világ legjobb 5%-ában van! Tény az, hogy a Tisza megszüntetné az összeférhetetlenségeket, és szélesebb körben elérhetővé tenné az Eramust. Igazság az, hogy erről megegyezett az Európai Bizottsággal, hogy végrehajtja azt amit ultimátumul közöltek: összeférhetetlenségi szabályokat vezetne be az egyetemi rektorokkal szemben, valamint az egyetemi professzorokat – mivel sokan vannak a kuratóriumokban jelenleg – kizárná onnan és helyettük nemzetközi NGO jelölteket nevezne ki helyükre. Tény az, hogy a Tisza a 6 magyar egyetem Európai Bizottsággal folytatott perében Ursula von der Leyen és Manfred Weber oldalán áll. A magyar egyetemeknek pedig nemcsak igaza, hanem igazsága is van!