Tarr Zoltán az összekötő kapocs a Tisza és a Néppárt között

Csercsa Balázs a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője egy online műsorban reagált Magyar Péter egyik kampány elemére, amely az uniós pénzek hazahozatalát jelenti. Ezzel kapcsolatban a kirúgott tiszás elmondta, hogy a párt ma még kibeszélhet az Európai Néppártból, de egy esetleges választási győzelem esetén az uniós pénzekért cserébe végre kell hajtani a Néppárt által meghatározott programelemeket, követni kell az irányvonalat. Emellett arról is említést tett, hogy a Néppárt és a Tisza között Tarr Zoltán lehet az összekötő kapocs.

Magyar Péter Tarr Zoltán Fotó: Purger Tamás / MTI

Az Európai Parlamentben egyértelműen bevallották, hogy azért tartják fenn a jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, és azért tartják vissza az uniós forrásokat, hogy ezzel támogassák a Tisza Pártot.

Csercsa Balázs szerint a Tisza a kampány alatt kiszólhat abból a narratívából, amit a Néppárt képvisel, viszont majd, ha kormányra kerülnek, akkor a forrásokért és a támogatásokért cserébe végre kell hajtaniuk az párt irányvonalához tartozó programelemeket.

Tarr Zoltán lehet az összekötő kapocs a Néppárt és a Tisza között

Több jel is arra utal, hogy Magyar Péter egyik embere, Tarr Zoltán feladatai közé tartozik, hogy bizonyítsa a Tisza minden erejével támogatja az Európai Néppártot és az Unió vezetőit is - írja a Ripost.

2025 júliusában, majd 2025 októberében két szavazáson is kiálltak a tiszások Ursula von der Leyen bizottsági elnök mellett az ellene kezdeményezett bizalmatlansági indítványokon. Júliusban Tarr Zoltán és Dávid Dóra – a néppárti utasításnak megfelelően – leszavazták az indítványt, míg a többiek nem nyomtak gombot.

Emellett Tarr egy budapesti fórumon azt hangoztatta, hogy Magyarországnak fel kell adnia a szuverenitása bizonyos részeit az Európai Unióban, ezt pedig a Tisza párt örömmel teszi.

A Tisza Párt európai parlamenti képviselője szó szerint ezt mondta:

Rengeteg előnye van a számunkra az Európai Uniónak, sorolni lehet. Nekünk, magyaroknak úgy van esélye, hogyha egy erős Európában vagyunk. Erős Európa az azt jelenti, hogy szuverén államok működnek együtt és ahol az együttműködés az előnyt jelent, ott ebbe az együttműködésbe sok mindent beletesznek.

Mindezeken felül Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter egy Facebook posztban Facebook-posztjában rántotta le a leplet arról, hogy Tarrék valójában Manfred Weber érdekeit szolgálják. Ugyanis a miniszter arról számolt be, hogy a Tisza Párt EP-képviselője, ahelyett, hogy az Erasmus-ügy megoldásáért küzdene, inkább elhallgattatná a vitát.